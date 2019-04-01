Seçim Denizli Çal Seçim Sonuçları – Çal Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çal Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fethi Akcan
Fethi Akcan
MHP
%43
5.735 oy
Mehmet Öztürk
Mehmet Öztürk
İYİ Parti
%30
3.999 oy
Diğer
%27
3.601 oy
Denizli - Çal İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %43
  • %30
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27
  • %43
  • %30
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %0
  • %22
  • %33
  • %0
  • %1,5
  • %43,6
  • %0
  • %22
  • %33
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethi Akcan MHP
  • Mehmet Öztürk İYİ Parti
  • Hasan Gündüz DSP
  • Ramazan Yücel Berber DP
  • Musa Kavurkacı SP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen15.691
  • Kullanılan oy14.411
  • Geçerli oy13.335
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.411
  • 30 Mar 1415.550
  • 30 Mar 1414.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %43
  • %43
  • %0
  • %43
  • %43
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30
  • %30
  • %0
  • %30
  • %30
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethi Akcan MHP
  • Mehmet Öztürk İYİ Parti
  • Hasan Gündüz DSP
  • Ramazan Yücel Berber DP
  • Musa Kavurkacı SP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen15.691
  • Kullanılan oy14.411
  • Geçerli oy13.335
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.411
  • 30 Mar 1415.550
  • 30 Mar 1414.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çal Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %43
    5.735 oy
  • %30
    3.999 oy
  • %23,9
    3.187 oy
  • %1,8
    235 oy
  • %0,6
    82 oy
  • %43
    5.735 oy
  • %30
    3.999 oy
  • %23,9
    3.187 oy
  • %1,8
    235 oy
  • %0,6
    82 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    6.373 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    71 oy
  • %0,7
    101 oy
  • %43,6
    6.373 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    71 oy
  • %0,7
    101 oy
  • VP
  • BTP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %0,5
    66 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    66 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    44 oy
  • %22
    3.215 oy
  • %33
    4.827 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    44 oy
  • %22
    3.215 oy
  • %33
    4.827 oy
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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