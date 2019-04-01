Seçim Konya Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Konya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Konya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Uğur İbrahim Altay
Uğur İbrahim Altay
AK Parti
%70,5
858.308 oy
Oğuz Şimşek
Oğuz Şimşek
İYİ Parti
%20,2
245.464 oy
Diğer
%9
113.049 oy
Konya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5.036 / 5.044
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %70,5
  • %20,2
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • %70,5
  • %20,2
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
  • %0
  • %1,9
  • %18,5
  • %5,7
  • %9,6
  • %64,3
  • %0
  • %1,9
  • %18,5
  • %5,7
  • %9,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
24
4
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur İbrahim Altay AK Parti
  • Oğuz Şimşek İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Uyar SP
  • Gıyasettin Almaz HDP
  • Hüseyin Akbal BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen1.522.655
  • Kullanılan oy1.283.915
  • Geçerli oy1.216.821
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.401.416
  • 30 Mar 141.264.361
  • 30 Mar 141.205.550
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5.036 / 5.044
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %70,5
  • %70,5
  • %0
  • %70,5
  • %70,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %20,2
  • %20,2
  • %0
  • %20,2
  • %20,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,2
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
28
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur İbrahim Altay AK Parti
  • Oğuz Şimşek İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Uyar SP
  • Gıyasettin Almaz HDP
  • Hüseyin Akbal BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen1.522.655
  • Kullanılan oy1.283.915
  • Geçerli oy1.216.821
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.401.416
  • 30 Mar 141.264.361
  • 30 Mar 141.205.550
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 24 26 -2
  • MHP 4 3 +1
  • CHP 1 1 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 2 0 +2
  • Diğer 0 0 0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.036 / 5.044
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • VP
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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