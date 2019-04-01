Seçim Konya Seydişehir Seçim Sonuçları – Seydişehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Seydişehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Tutal
Mehmet Tutal
AK Parti
%41
15.846 oy
Abdulkadir Çat
Bağımsız
%35,3
13.655 oy
Diğer
%24
9.175 oy
Konya - Seydişehir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 171 / 179
  • %95,5
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41
  • %14,6
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %39,2
  • %41
  • %14,6
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %39,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
  • %13,4
  • %0
  • %35,6
  • %0
  • %3,3
  • %47,7
  • %13,4
  • %0
  • %35,6
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Tutal AK Parti
  • Abdulkadir Çat Bağımsız
  • Mehmet Katlav CHP
  • Muammer Urhan İYİ Parti
  • Ali Akbal BTP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen48.218
  • Kullanılan oy41.096
  • Geçerli oy38.676
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.064
  • 30 Mar 1442.411
  • 30 Mar 1439.730
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 171 / 179
  • %95,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41
  • %41
  • %0
  • %41
  • %41
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %19,8
  • %14,6
  • %5,2
  • %19,8
  • %14,6
  • %5,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Tutal AK Parti
  • Abdulkadir Çat Bağımsız
  • Mehmet Katlav CHP
  • Muammer Urhan İYİ Parti
  • Ali Akbal BTP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen48.218
  • Kullanılan oy41.096
  • Geçerli oy38.676
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.064
  • 30 Mar 1442.411
  • 30 Mar 1439.730
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Seydişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 171 / 179
  • %95,5
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %41
    15.846 oy
  • %35,3
    13.655 oy
  • %14,6
    5.643 oy
  • %5,2
    2.022 oy
  • %1,9
    721 oy
  • %41
    15.846 oy
  • %35,3
    13.655 oy
  • %14,6
    5.643 oy
  • %5,2
    2.022 oy
  • %1,9
    721 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
    18.953 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    5.306 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    102 oy
  • %47,7
    18.953 oy
  • %0
  • %13,4
    5.306 oy
  • %0
  • %0,3
    102 oy
  • SP
  • DP
  • Diğer
  • MHP
  • HDP
  • %1,5
    567 oy
  • %0,4
    137 oy
  • %0,2
    85 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    567 oy
  • %0,4
    137 oy
  • %0,2
    85 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    1.068 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,6
    14.142 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.068 oy
  • %0
  • %0
  • %35,6
    14.142 oy
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    159 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    159 oy
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.945 / 5.044
  • %98
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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