Seçim Konya Bozkır Seçim Sonuçları – Bozkır Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozkır Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sadettin Saygı
Sadettin Saygı
AK Parti
%63,1
9.958 oy
Mehmet Akif Ülker
BBP
%25,1
3.959 oy
Diğer
%12
1.867 oy
Konya - Bozkır İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %63,1
  • %9,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,4
  • %63,1
  • %9,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,1
  • %0
  • %28,5
  • %3,4
  • %0
  • %5
  • %63,1
  • %0
  • %28,5
  • %3,4
  • %0
  • %5
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sadettin Saygı AK Parti
  • Mehmet Akif Ülker BBP
  • Kemal Esenkaya İYİ Parti
  • Mehmet Keser SP
  • Yüksel Vurmaz BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen19.535
  • Kullanılan oy17.031
  • Geçerli oy15.784
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.325
  • 30 Mar 1418.152
  • 30 Mar 1416.865
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozkır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,1
  • %63,1
  • %0
  • %63,1
  • %63,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %9,5
  • %9,5
  • %0
  • %9,5
  • %9,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sadettin Saygı AK Parti
  • Mehmet Akif Ülker BBP
  • Kemal Esenkaya İYİ Parti
  • Mehmet Keser SP
  • Yüksel Vurmaz BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen19.535
  • Kullanılan oy17.031
  • Geçerli oy15.784
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.325
  • 30 Mar 1418.152
  • 30 Mar 1416.865
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozkır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozkır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %63,1
    9.958 oy
  • %25,1
    3.959 oy
  • %9,5
    1.501 oy
  • %1,3
    209 oy
  • %1
    157 oy
  • %63,1
    9.958 oy
  • %25,1
    3.959 oy
  • %9,5
    1.501 oy
  • %1,3
    209 oy
  • %1
    157 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,1
    10.640 oy
  • %2
    332 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    431 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %63,1
    10.640 oy
  • %2
    332 oy
  • %0
  • %2,6
    431 oy
  • %0,3
    43 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,5
    4.803 oy
  • %3,4
    571 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %28,5
    4.803 oy
  • %3,4
    571 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.945 / 5.044
  • %98
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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