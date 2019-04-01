Seçim Konya Doğanhisar Seçim Sonuçları – Doğanhisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Doğanhisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İhsan Öztoklu
İhsan Öztoklu
MHP
%52,5
5.714 oy
Abdullah Koç
Abdullah Koç
İYİ Parti
%40,4
4.400 oy
Diğer
%8
778 oy
Konya - Doğanhisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,5
  • %40,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • %52,5
  • %40,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
  • %0
  • %42
  • %9,9
  • %0
  • %5,3
  • %42,8
  • %0
  • %42
  • %9,9
  • %0
  • %5,3
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İhsan Öztoklu MHP
  • Abdullah Koç İYİ Parti
  • Veysel Kapcı SP
  • Yusuf Özdoğan DP
  • Ahmet Akdağ VP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen13.438
  • Kullanılan oy12.089
  • Geçerli oy10.892
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.331
  • 30 Mar 1413.220
  • 30 Mar 1411.775
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İhsan Öztoklu MHP
  • Abdullah Koç İYİ Parti
  • Veysel Kapcı SP
  • Yusuf Özdoğan DP
  • Ahmet Akdağ VP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen13.438
  • Kullanılan oy12.089
  • Geçerli oy10.892
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.331
  • 30 Mar 1413.220
  • 30 Mar 1411.775
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Doğanhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • VP
  • %52,5
    5.714 oy
  • %40,4
    4.400 oy
  • %4,8
    520 oy
  • %1,2
    130 oy
  • %0,7
    79 oy
  • %52,5
    5.714 oy
  • %40,4
    4.400 oy
  • %4,8
    520 oy
  • %1,2
    130 oy
  • %0,7
    79 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
    5.038 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    302 oy
  • %2,1
    242 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,8
    5.038 oy
  • %0
  • %2,6
    302 oy
  • %2,1
    242 oy
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,4
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    49 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    47 oy
  • %42
    4.942 oy
  • %9,9
    1.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    47 oy
  • %42
    4.942 oy
  • %9,9
    1.166 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.945 / 5.044
  • %98
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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