Seçim Konya Ilgın Seçim Sonuçları – Ilgın Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ilgın Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yalçın Ertaş
Yalçın Ertaş
AK Parti
%54,7
17.663 oy
Mustafa Öğdü
İYİ Parti
%32,1
10.377 oy
Diğer
%13
4.277 oy
Konya - Ilgın İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 144 / 151
  • %95,4
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,7
  • %32,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %13,2
  • %54,7
  • %32,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %13,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
  • %0
  • %42,9
  • %5,3
  • %0
  • %3,5
  • %48,4
  • %0
  • %42,9
  • %5,3
  • %0
  • %3,5
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yalçın Ertaş AK Parti
  • Mustafa Öğdü İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Akıncı Bağımsız
  • Lütfi Çelik SP
  • Zerrin Karademir BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen41.118
  • Kullanılan oy34.337
  • Geçerli oy32.317
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.121
  • 30 Mar 1437.990
  • 30 Mar 1435.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ilgın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 144 / 151
  • %95,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %32,1
  • %32,1
  • %0
  • %32,1
  • %32,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yalçın Ertaş AK Parti
  • Mustafa Öğdü İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Akıncı Bağımsız
  • Lütfi Çelik SP
  • Zerrin Karademir BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen41.118
  • Kullanılan oy34.337
  • Geçerli oy32.317
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.121
  • 30 Mar 1437.990
  • 30 Mar 1435.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ilgın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ilgın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 144 / 151
  • %95,4
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %54,7
    17.663 oy
  • %32,1
    10.377 oy
  • %7,6
    2.465 oy
  • %2,1
    682 oy
  • %1,8
    596 oy
  • %54,7
    17.663 oy
  • %32,1
    10.377 oy
  • %7,6
    2.465 oy
  • %2,1
    682 oy
  • %1,8
    596 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
    17.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    855 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %48,4
    17.222 oy
  • %0
  • %0
  • %2,4
    855 oy
  • %0,1
    42 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • %0,9
    292 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    292 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    159 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,9
    15.273 oy
  • %5,3
    1.873 oy
  • %0,4
    159 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0
  • %42,9
    15.273 oy
  • %5,3
    1.873 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    129 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    129 oy
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.945 / 5.044
  • %98
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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