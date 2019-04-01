Seçim Konya Karapınar Seçim Sonuçları – Karapınar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karapınar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Yaka
Mehmet Yaka
AK Parti
%56,3
16.696 oy
Kamil Bülbül Okuyucu
CHP
%42,1
12.503 oy
Diğer
%2
473 oy
Konya - Karapınar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,3
  • %42,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %56,3
  • %42,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %24,2
  • %28,4
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %44,4
  • %24,2
  • %28,4
  • %0
  • %0
  • %2,9
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yaka AK Parti
  • Kamil Bülbül Okuyucu CHP
  • Mustafa Ildız SP
  • Özgür Ünveren BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen34.294
  • Kullanılan oy31.015
  • Geçerli oy29.672
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.573
  • 30 Mar 1429.567
  • 30 Mar 1428.100
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karapınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,1
  • %42,1
  • %0
  • %42,1
  • %42,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yaka AK Parti
  • Kamil Bülbül Okuyucu CHP
  • Mustafa Ildız SP
  • Özgür Ünveren BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen34.294
  • Kullanılan oy31.015
  • Geçerli oy29.672
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.573
  • 30 Mar 1429.567
  • 30 Mar 1428.100
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karapınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karapınar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • Diğer
  • %56,3
    16.696 oy
  • %42,1
    12.503 oy
  • %1,3
    389 oy
  • %0,3
    79 oy
  • %0
    5 oy
  • %56,3
    16.696 oy
  • %42,1
    12.503 oy
  • %1,3
    389 oy
  • %0,3
    79 oy
  • %0
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    12.473 oy
  • %24,2
    6.811 oy
  • %1,7
    477 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    12.473 oy
  • %24,2
    6.811 oy
  • %1,7
    477 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,4
    7.991 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %28,4
    7.991 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    52 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    216 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    216 oy
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.945 / 5.044
  • %98
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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