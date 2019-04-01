Seçim Konya Meram Seçim Sonuçları – Meram Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Meram Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Kavuş
Mustafa Kavuş
AK Parti
%71,4
133.745 oy
Mehmet İlker Yiğit
Mehmet İlker Yiğit
İYİ Parti
%11,4
21.352 oy
Diğer
%18
32.197 oy
Konya - Meram İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 703 / 703
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • Diğer
  • %71,4
  • %11,4
  • %4,5
  • %0,6
  • %0
  • %12,1
  • %71,4
  • %11,4
  • %4,5
  • %0,6
  • %0
  • %12,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %70,7
  • %0
  • %2,9
  • %0,7
  • %16,2
  • %9,5
  • %70,7
  • %0
  • %2,9
  • %0,7
  • %16,2
  • %9,5
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kavuş AK Parti
  • Mehmet İlker Yiğit İYİ Parti
  • Ömer Şimşek BBP
  • Mehmet Gayretli CHP
  • Hüseyin Saydam SP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen230.573
  • Kullanılan oy194.049
  • Geçerli oy187.294
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14220.130
  • 30 Mar 14200.642
  • 30 Mar 14192.509
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Meram Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 703 / 703
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %71,4
  • %71,4
  • %0
  • %71,4
  • %71,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %15,9
  • %11,4
  • %4,5
  • %15,9
  • %11,4
  • %4,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kavuş AK Parti
  • Mehmet İlker Yiğit İYİ Parti
  • Ömer Şimşek BBP
  • Mehmet Gayretli CHP
  • Hüseyin Saydam SP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen230.573
  • Kullanılan oy194.049
  • Geçerli oy187.294
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14220.130
  • 30 Mar 14200.642
  • 30 Mar 14192.509
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Meram Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Meram Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 703 / 703
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • CHP
  • SP
  • %71,4
    133.745 oy
  • %11,4
    21.352 oy
  • %8,6
    16.196 oy
  • %4,5
    8.410 oy
  • %2,7
    5.117 oy
  • %71,4
    133.745 oy
  • %11,4
    21.352 oy
  • %8,6
    16.196 oy
  • %4,5
    8.410 oy
  • %2,7
    5.117 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %70,7
    136.160 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.877 oy
  • %2,9
    5.627 oy
  • %8
    15.372 oy
  • %70,7
    136.160 oy
  • %0
  • %1
    1.877 oy
  • %2,9
    5.627 oy
  • %8
    15.372 oy
  • HDP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,6
    1.189 oy
  • %0,3
    539 oy
  • %0,3
    489 oy
  • %0,1
    222 oy
  • %0
    35 oy
  • %0,6
    1.189 oy
  • %0,3
    539 oy
  • %0,3
    489 oy
  • %0,1
    222 oy
  • %0
    35 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    1.399 oy
  • %0,3
    533 oy
  • %0,1
    149 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    1.399 oy
  • %0,3
    533 oy
  • %0,1
    149 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,2
    31.107 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,2
    31.107 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.945 / 5.044
  • %98
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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