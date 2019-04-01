Seçim Konya Karatay Seçim Sonuçları – Karatay Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karatay Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Kılca
Hasan Kılca
AK Parti
%76,9
130.286 oy
Ahmet Tamer
Ahmet Tamer
İYİ Parti
%8,4
14.283 oy
Diğer
%15
24.868 oy
Konya - Karatay İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 643 / 647
  • %99,4
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • Diğer
  • %76,9
  • %8,4
  • %2,6
  • %1,8
  • %0
  • %10,3
  • %76,9
  • %8,4
  • %2,6
  • %1,8
  • %0
  • %10,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %76,6
  • %0
  • %2,2
  • %1,9
  • %9,3
  • %10
  • %76,6
  • %0
  • %2,2
  • %1,9
  • %9,3
  • %10
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Kılca AK Parti
  • Ahmet Tamer İYİ Parti
  • Kazım Birtane BBP
  • Sinan Toprak SP
  • Mehmet Şeflek CHP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen211.638
  • Kullanılan oy176.857
  • Geçerli oy169.437
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14181.451
  • 30 Mar 14164.602
  • 30 Mar 14157.556
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karatay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 643 / 647
  • %99,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %76,9
  • %76,9
  • %0
  • %76,9
  • %76,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %11
  • %8,4
  • %2,6
  • %11
  • %8,4
  • %2,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Kılca AK Parti
  • Ahmet Tamer İYİ Parti
  • Kazım Birtane BBP
  • Sinan Toprak SP
  • Mehmet Şeflek CHP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen211.638
  • Kullanılan oy176.857
  • Geçerli oy169.437
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14181.451
  • 30 Mar 14164.602
  • 30 Mar 14157.556
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karatay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 643 / 647
  • %99,4
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • CHP
  • %76,9
    130.286 oy
  • %8,4
    14.283 oy
  • %6,2
    10.455 oy
  • %3,3
    5.579 oy
  • %2,6
    4.406 oy
  • %76,9
    130.286 oy
  • %8,4
    14.283 oy
  • %6,2
    10.455 oy
  • %3,3
    5.579 oy
  • %2,6
    4.406 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %76,6
    120.689 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.570 oy
  • %8,3
    13.121 oy
  • %2,2
    3.405 oy
  • %76,6
    120.689 oy
  • %0
  • %1
    1.570 oy
  • %8,3
    13.121 oy
  • %2,2
    3.405 oy
  • HDP
  • BTP
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,8
    3.044 oy
  • %0,3
    426 oy
  • %0,2
    401 oy
  • %0,2
    337 oy
  • %0,1
    220 oy
  • %1,8
    3.044 oy
  • %0,3
    426 oy
  • %0,2
    401 oy
  • %0,2
    337 oy
  • %0,1
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    3.043 oy
  • %0,2
    317 oy
  • %0,3
    518 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    3.043 oy
  • %0,2
    317 oy
  • %0,3
    518 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    14.594 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,3
    14.594 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.036 / 5.044
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • VP
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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