31 Mart 2019 Yunak Yerel Seçim Sonuçları
Abdullah Emre Demirhan
AK Parti
%49,1
6.719 oy
Yusuf Bayat
BBP
%37,6
5.137 oy
Diğer
%13
1.817 oy
Konya - Yunak İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 72 / 72
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Abdullah Emre Demirhan AK Parti
- Yusuf Bayat BBP
- Halim Yıldırım İYİ Parti
- Hüseyin Atılkan SP
- Süleyman Koçtepe BTP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen17.020
- Kullanılan oy14.595
- Geçerli oy13.673
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.272
- 30 Mar 1414.827
- 30 Mar 1413.875
- Açılan sandık
- 72 / 72
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Abdullah Emre Demirhan AK Parti
- Yusuf Bayat BBP
- Halim Yıldırım İYİ Parti
- Hüseyin Atılkan SP
- Süleyman Koçtepe BTP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen17.020
- Kullanılan oy14.595
- Geçerli oy13.673
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.272
- 30 Mar 1414.827
- 30 Mar 1413.875
Yunak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 72 / 72
- %100
Konya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahırlı İsa Akgül % 100 % 48,4 % 0 % 0 % 24,1 % 0 % 19 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahırlı İsa Akgül % 100 % 48,41 % 0 % 0 % 24,11 % 0 % 19 BBP
- Ahırlı (30 Mar 14) % 62,03 % 22,5 % 1,26 % 0 % 0 % 13,53 SP
- Akören İsmail Arslan % 100 % 0 % 68,1 % 0 % 20,1 % 0 % 9,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akören İsmail Arslan % 100 % 0 % 68,09 % 0 % 20,14 % 0 % 9,67 Bağımsız
- Akören (30 Mar 14) % 47,58 % 48,58 % 1,95 % 0 % 0 % 1,17 SP
- Akşehir Salih Akkaya % 99,6 % 49,5 % 0 % 7,4 % 41,8 % 0 % 0,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akşehir Salih Akkaya % 99,6 % 49,48 % 0 % 7,45 % 41,77 % 0 % 0,43 Bağımsız
- Akşehir (30 Mar 14) % 46,8 % 41,66 % 9,7 % 0 % 0 % 1,21 SP
- Altınekin Muharrem Dere % 100 % 61,4 % 0 % 0 % 37,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınekin Muharrem Dere % 100 % 61,44 % 0 % 0 % 37,69 % 0 % 0,64 SP
- Altınekin (30 Mar 14) % 56,27 % 16,85 % 0,47 % 0 % 0 % 26,05 SP
- Beyşehir Adil Bayındır % 100 % 46,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beyşehir Adil Bayındır % 100 % 46,75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,48 Bağımsız
- Beyşehir (30 Mar 14) % 48,65 % 45,36 % 2,41 % 0 % 0 % 2,55 SP
- Bozkır Sadettin Saygı % 100 % 63,1 % 0 % 0 % 9,5 % 0 % 25,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozkır Sadettin Saygı % 100 % 63,09 % 0 % 0 % 9,51 % 0 % 25,08 BBP
- Bozkır (30 Mar 14) % 63,09 % 28,48 % 3,39 % 0 % 0 % 2,56 SP
- Cihanbeyli Mehmet Kale % 100 % 42,5 % 0 % 0 % 0 % 31,5 % 25,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Cihanbeyli Mehmet Kale % 100 % 42,49 % 0 % 0 % 0 % 31,55 % 25,41 SP
- Cihanbeyli (30 Mar 14) % 46,55 % 4,27 % 10,88 % 0 % 36,5 % 0,68 BTP
- Çeltik Ali Meşe % 100 % 69,9 % 0 % 0 % 29,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çeltik Ali Meşe % 100 % 69,87 % 0 % 0 % 29,26 % 0 % 0,68 SP
- Çeltik (30 Mar 14) % 44,23 % 13,48 % 0,52 % 0 % 0 % 41,28 SP
- Çumra Halit Oflaz % 100 % 67,7 % 0 % 1,8 % 24,2 % 0 % 5,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çumra Halit Oflaz % 100 % 67,69 % 0 % 1,79 % 24,18 % 0 % 5,59 SP
- Çumra (30 Mar 14) % 56,35 % 34,9 % 1,16 % 0 % 0 % 6,72 SP
- Derbent Hüseyin Ayten % 100 % 68,9 % 0 % 27 % 0 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derbent Hüseyin Ayten % 100 % 68,86 % 0 % 27,01 % 0 % 0 % 3,8 SP
- Derbent (30 Mar 14) % 47,25 % 15,32 % 34,5 % 0 % 0 % 2,45 SP
- Derebucak Ahmet Kısa % 100 % 60,8 % 0 % 0 % 38,5 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derebucak Ahmet Kısa % 100 % 60,79 % 0 % 0 % 38,46 % 0 % 0,39 SP
- Derebucak (30 Mar 14) % 49,71 % 47,59 % 0 % 0 % 0 % 2,3 SP
- Doğanhisar İhsan Öztoklu % 100 % 0 % 52,5 % 0 % 40,4 % 0 % 4,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğanhisar İhsan Öztoklu % 100 % 0 % 52,46 % 0 % 40,4 % 0 % 4,77 SP
- Doğanhisar (30 Mar 14) % 41,97 % 42,79 % 9,9 % 0 % 0 % 2,56 SP
- Emirgazi Nurişen Koçak % 100 % 0 % 63,9 % 1,7 % 0 % 0 % 33,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Emirgazi Nurişen Koçak % 100 % 0 % 63,88 % 1,7 % 0 % 0 % 33,69 SP
- Emirgazi (30 Mar 14) % 45,9 % 51,09 % 1,74 % 0 % 0 % 0,91 SP
- Ereğli Hüseyin Oprukçu % 99,4 % 31,6 % 0 % 27 % 2,9 % 0,6 % 36,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ereğli Hüseyin Oprukçu % 99,4 % 31,64 % 0 % 27 % 2,94 % 0,63 % 36,07 Bağımsız
- Ereğli (30 Mar 14) % 42,82 % 39,79 % 15,49 % 0 % 0 % 0,88 SP
- Güneysınır Ahmet Demir % 100 % 57 % 0 % 0 % 1,7 % 0 % 38 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güneysınır Ahmet Demir % 100 % 57,03 % 0 % 0 % 1,75 % 0 % 38,04 BBP
- Güneysınır (30 Mar 14) % 47,61 % 9,72 % 10,03 % 0 % 0 % 32,17 SP
- Hadim Ahmet Hadimioğlu % 100 % 48,6 % 0 % 0 % 4,3 % 0 % 43,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hadim Ahmet Hadimioğlu % 100 % 48,56 % 0 % 0 % 4,26 % 0 % 43,5 Bağımsız
- Hadim (30 Mar 14) % 50,56 % 28,39 % 2,71 % 0 % 0 % 8,85 BBP
- Halkapınar Mehmet Bakkal % 100 % 0 % 60 % 0 % 0 % 0 % 35,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Halkapınar Mehmet Bakkal % 100 % 0 % 60,01 % 0 % 0 % 0 % 35,67 BBP
- Halkapınar (30 Mar 14) % 31,73 % 27,75 % 3,85 % 0 % 0 % 36,06 SP
- Hüyük Mehmet Çiğdem % 100 % 54,6 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 14,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hüyük Mehmet Çiğdem % 100 % 54,56 % 0 % 0 % 28,56 % 0 % 14,86 BBP
- Hüyük (30 Mar 14) % 44,64 % 32,97 % 19,02 % 0 % 0 % 2,33 SP
- Ilgın Yalçın Ertaş % 100 % 54,1 % 0 % 0 % 32,7 % 0 % 7,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ilgın Yalçın Ertaş % 100 % 54,13 % 0 % 0 % 32,68 % 0 % 7,61 Bağımsız
- Ilgın (30 Mar 14) % 48,38 % 42,9 % 5,26 % 0 % 0 % 2,4 SP
- Kadınhanı Mehmet Badem % 100 % 57,4 % 0 % 3,8 % 0 % 0 % 33 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kadınhanı Mehmet Badem % 100 % 57,36 % 0 % 3,82 % 0 % 0 % 33,01 Bağımsız
- Kadınhanı (30 Mar 14) % 61,17 % 28,3 % 4,33 % 0 % 0 % 5,65 SP
- Karapınar Mehmet Yaka % 100 % 56,3 % 0 % 42,1 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karapınar Mehmet Yaka % 100 % 56,28 % 0 % 42,15 % 0 % 0 % 1,3 SP
- Karapınar (30 Mar 14) % 44,39 % 28,44 % 24,24 % 0 % 0 % 1,7 SP
- Karatay Hasan Kılca % 99,4 % 76,9 % 0 % 2,6 % 8,4 % 1,8 % 6,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karatay Hasan Kılca % 99,4 % 76,89 % 0 % 2,6 % 8,43 % 1,8 % 6,17 BBP
- Karatay (30 Mar 14) % 76,6 % 9,26 % 2,16 % 0 % 1,93 % 8,33 SP
- Kulu Murat Ünver % 100 % 58,4 % 0 % 38,6 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kulu Murat Ünver % 100 % 58,36 % 0 % 38,59 % 0 % 0 % 2,54 SP
- Kulu (30 Mar 14) % 48,29 % 17,32 % 1,67 % 0 % 27,19 % 4,36 SP
- Meram Mustafa Kavuş % 100 % 71,4 % 0 % 4,5 % 11,4 % 0,6 % 8,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Meram Mustafa Kavuş % 100 % 71,42 % 0 % 4,49 % 11,4 % 0,63 % 8,65 BBP
- Meram (30 Mar 14) % 70,73 % 16,16 % 2,92 % 0 % 0,73 % 7,99 SP
- Sarayönü Nafiz Solak % 100 % 55,5 % 0 % 0 % 3,6 % 0 % 31,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarayönü Nafiz Solak % 100 % 55,51 % 0 % 0 % 3,58 % 0 % 31,82 Bağımsız
- Sarayönü (30 Mar 14) % 44,23 % 5,77 % 1,37 % 0 % 0 % 29,66 SP
- Selçuklu Ahmet Pekyatırmacı % 100 % 67,4 % 0 % 5,9 % 15,1 % 1,7 % 5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Selçuklu Ahmet Pekyatırmacı % 100 % 67,44 % 0 % 5,92 % 15,09 % 1,73 % 5,02 BBP
- Selçuklu (30 Mar 14) % 67,16 % 18,83 % 4,46 % 0 % 1,57 % 6,01 SP
- Seydişehir Mehmet Tutal % 99,4 % 41,2 % 0 % 14,6 % 5,3 % 0 % 35,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seydişehir Mehmet Tutal % 99,4 % 41,24 % 0 % 14,61 % 5,28 % 0 % 35,22 Bağımsız
- Seydişehir (30 Mar 14) % 47,7 % 35,6 % 13,36 % 0 % 0 % 2,69 SP
- Taşkent Osman Arı % 100 % 50,8 % 0 % 1,3 % 0 % 0 % 45,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taşkent Osman Arı % 100 % 50,84 % 0 % 1,32 % 0 % 0 % 45,34 BBP
- Taşkent (30 Mar 14) % 42,73 % 29,21 % 0,39 % 0 % 0 % 21,42 SP
- Tuzlukçu Nurettin Akbuğa % 100 % 0 % 43,3 % 55,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tuzlukçu Nurettin Akbuğa % 100 % 0 % 43,3 % 55,68 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Tuzlukçu (30 Mar 14) % 39,02 % 13,4 % 46,13 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Yalıhüyük Hasan Koçer % 100 % 40,1 % 0 % 0 % 29 % 0 % 28,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yalıhüyük Hasan Koçer % 100 % 40,14 % 0 % 0 % 29,04 % 0 % 28,48 BBP
- Yalıhüyük (30 Mar 14) % 54,04 % 44,98 % 0 % 0 % 0 % 0,74 SP
- Yunak Abdullah Emre Demirhan % 100 % 49,1 % 0 % 0 % 11 % 0 % 37,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yunak Abdullah Emre Demirhan % 100 % 49,14 % 0 % 0 % 11,02 % 0 % 37,57 BBP
- Yunak (30 Mar 14) % 47,14 % 24,66 % 0 % 0 % 0 % 26,62 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5.036 / 5.044
- %99,8
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