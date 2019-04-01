Seçim Konya Selçuklu Seçim Sonuçları – Selçuklu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Selçuklu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Pekyatırmacı
Ahmet Pekyatırmacı
AK Parti
%67,4
226.120 oy
Muammer Çağlayan
Muammer Çağlayan
İYİ Parti
%15,1
50.589 oy
Diğer
%18
58.606 oy
Konya - Selçuklu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.274 / 1.274
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • Diğer
  • %67,4
  • %15,1
  • %5,9
  • %1,7
  • %0
  • %9,8
  • %67,4
  • %15,1
  • %5,9
  • %1,7
  • %0
  • %9,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,2
  • %0
  • %4,5
  • %1,6
  • %18,8
  • %8
  • %67,2
  • %0
  • %4,5
  • %1,6
  • %18,8
  • %8
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Pekyatırmacı AK Parti
  • Muammer Çağlayan İYİ Parti
  • Ahmet Adil Tırpan CHP
  • Nursel Akgün BBP
  • Kenan Özcan SP
  • Katılım oranı % 80,8
  • Toplam seçmen429.791
  • Kullanılan oy347.303
  • Geçerli oy335.315
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14371.739
  • 30 Mar 14333.832
  • 30 Mar 14321.470
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selçuklu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.274 / 1.274
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,4
  • %67,4
  • %0
  • %67,4
  • %67,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %21
  • %15,1
  • %5,9
  • %21
  • %15,1
  • %5,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,7
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Pekyatırmacı AK Parti
  • Muammer Çağlayan İYİ Parti
  • Ahmet Adil Tırpan CHP
  • Nursel Akgün BBP
  • Kenan Özcan SP
  • Katılım oranı % 80,8
  • Toplam seçmen429.791
  • Kullanılan oy347.303
  • Geçerli oy335.315
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14371.739
  • 30 Mar 14333.832
  • 30 Mar 14321.470
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selçuklu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Selçuklu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.274 / 1.274
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • %67,4
    226.120 oy
  • %15,1
    50.589 oy
  • %5,9
    19.855 oy
  • %5
    16.828 oy
  • %3,8
    12.707 oy
  • %67,4
    226.120 oy
  • %15,1
    50.589 oy
  • %5,9
    19.855 oy
  • %5
    16.828 oy
  • %3,8
    12.707 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,2
    215.885 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,5
    14.337 oy
  • %1,2
    3.734 oy
  • %6
    19.329 oy
  • %67,2
    215.885 oy
  • %0
  • %4,5
    14.337 oy
  • %1,2
    3.734 oy
  • %6
    19.329 oy
  • HDP
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,7
    5.787 oy
  • %0,3
    1.053 oy
  • %0,3
    945 oy
  • %0,3
    902 oy
  • %0,2
    529 oy
  • %1,7
    5.787 oy
  • %0,3
    1.053 oy
  • %0,3
    945 oy
  • %0,3
    902 oy
  • %0,2
    529 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    5.062 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.133 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    5.062 oy
  • %0
  • %0,4
    1.133 oy
  • %0,1
    383 oy
  • %0
  • MHP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,8
    60.525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,8
    60.525 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.945 / 5.044
  • %98
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • %70,7
    844.945 oy
  • %20,1
    239.643 oy
  • %4,1
    49.129 oy
  • %2,2
    25.914 oy
  • %0,7
    8.216 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • %0,6
    7.605 oy
  • %0,5
    6.169 oy
  • %0,5
    5.518 oy
  • %0,3
    3.755 oy
  • %0,3
    3.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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