Seçim Trabzon Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Trabzon Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Trabzon Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Zorluoğlu
Murat Zorluoğlu
AK Parti
%64,6
307.057 oy
Atakan Aksoy
Atakan Aksoy
İYİ Parti
%29,5
140.229 oy
Diğer
%5
27.850 oy
Trabzon İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.213 / 2.215
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %64,6
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,9
  • %64,6
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
  • %0
  • %11,1
  • %24,9
  • %0
  • %4,6
  • %59,4
  • %0
  • %11,1
  • %24,9
  • %0
  • %4,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13
1
2
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Zorluoğlu AK Parti
  • Atakan Aksoy İYİ Parti
  • Hasan Saka SP
  • Ercan Şılbır DP
  • Haydar Bektaşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen594.912
  • Kullanılan oy497.559
  • Geçerli oy475.136
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14551.990
  • 30 Mar 14478.502
  • 30 Mar 14460.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.213 / 2.215
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,6
  • %64,6
  • %0
  • %64,6
  • %64,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Zorluoğlu AK Parti
  • Atakan Aksoy İYİ Parti
  • Hasan Saka SP
  • Ercan Şılbır DP
  • Haydar Bektaşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen594.912
  • Kullanılan oy497.559
  • Geçerli oy475.136
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14551.990
  • 30 Mar 14478.502
  • 30 Mar 14460.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 16 -3
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 1 1 0
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.213 / 2.215
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,6
    307.057 oy
  • %29,5
    140.229 oy
  • %3,3
    15.493 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %0,6
    2.820 oy
  • %64,6
    307.057 oy
  • %29,5
    140.229 oy
  • %3,3
    15.493 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %0,6
    2.820 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    2.116 oy
  • %0,3
    1.390 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,2
    949 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.116 oy
  • %0,3
    1.390 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,2
    949 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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