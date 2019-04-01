Seçim Trabzon Dernekpazarı Seçim Sonuçları – Dernekpazarı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dernekpazarı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Aşık
Mehmet Aşık
AK Parti
%72,2
2.156 oy
Zeki Avni Usta
Bağımsız
%9,6
288 oy
Diğer
%18
543 oy
Trabzon - Dernekpazarı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %72,2
  • %8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,8
  • %72,2
  • %8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,8
  • %0
  • %24,8
  • %5
  • %0
  • %17,4
  • %52,8
  • %0
  • %24,8
  • %5
  • %0
  • %17,4
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Aşık AK Parti
  • Zeki Avni Usta Bağımsız
  • Abidin Pergel SP
  • Cevdet Cemal Cansız İYİ Parti
  • Aydın Alioğlu BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen3.835
  • Kullanılan oy3.179
  • Geçerli oy2.987
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.171
  • 30 Mar 142.630
  • 30 Mar 142.505
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dernekpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %72,2
  • %72,2
  • %0
  • %72,2
  • %72,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %8
  • %8
  • %0
  • %8
  • %8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Aşık AK Parti
  • Zeki Avni Usta Bağımsız
  • Abidin Pergel SP
  • Cevdet Cemal Cansız İYİ Parti
  • Aydın Alioğlu BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen3.835
  • Kullanılan oy3.179
  • Geçerli oy2.987
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.171
  • 30 Mar 142.630
  • 30 Mar 142.505
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dernekpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dernekpazarı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %72,2
    2.156 oy
  • %9,6
    288 oy
  • %9,2
    274 oy
  • %8
    239 oy
  • %0,8
    24 oy
  • %72,2
    2.156 oy
  • %9,6
    288 oy
  • %9,2
    274 oy
  • %8
    239 oy
  • %0,8
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,8
    1.323 oy
  • %0
    0 oy
  • %17
    425 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %52,8
    1.323 oy
  • %0
  • %17
    425 oy
  • %0
  • %0,3
    7 oy
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %24,8
    622 oy
  • %5
    125 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %24,8
    622 oy
  • %5
    125 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Trabzon Dernekpazarı Yerel Seçim Sonuçları Trabzon Dernekpazarı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Trabzon İlçe Seçim Sonuçları Trabzon Dernekpazarı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Trabzon Dernekpazarı Belediye Başkan Adayları