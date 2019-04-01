Seçim Trabzon Vakfıkebir Seçim Sonuçları – Vakfıkebir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Vakfıkebir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhammet Balta
Muhammet Balta
AK Parti
%64,3
11.184 oy
Emin Uludüz
Emin Uludüz
CHP
%31,8
5.535 oy
Diğer
%4
673 oy
Trabzon - Vakfıkebir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %64,3
  • %31,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • %64,3
  • %31,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,9
  • %8,8
  • %19,1
  • %0
  • %0
  • %17,3
  • %54,9
  • %8,8
  • %19,1
  • %0
  • %0
  • %17,3
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Balta AK Parti
  • Emin Uludüz CHP
  • İbrahim Baş SP
  • Mustafa Kul BTP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen22.166
  • Kullanılan oy19.170
  • Geçerli oy17.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.175
  • 30 Mar 1417.840
  • 30 Mar 1416.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vakfıkebir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,3
  • %64,3
  • %0
  • %64,3
  • %64,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %31,8
  • %31,8
  • %0
  • %31,8
  • %31,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Balta AK Parti
  • Emin Uludüz CHP
  • İbrahim Baş SP
  • Mustafa Kul BTP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen22.166
  • Kullanılan oy19.170
  • Geçerli oy17.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.175
  • 30 Mar 1417.840
  • 30 Mar 1416.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vakfıkebir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Vakfıkebir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %64,3
    11.184 oy
  • %31,8
    5.535 oy
  • %3,1
    533 oy
  • %0,8
    140 oy
  • %0
    0 oy
  • %64,3
    11.184 oy
  • %31,8
    5.535 oy
  • %3,1
    533 oy
  • %0,8
    140 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,9
    9.329 oy
  • %8,8
    1.494 oy
  • %1,7
    282 oy
  • %0,8
    142 oy
  • %19,1
    3.242 oy
  • %54,9
    9.329 oy
  • %8,8
    1.494 oy
  • %1,7
    282 oy
  • %0,8
    142 oy
  • %19,1
    3.242 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    66 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,2
    2.412 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %14,2
    2.412 oy
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Trabzon Vakfıkebir Yerel Seçim Sonuçları Trabzon Vakfıkebir İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Trabzon İlçe Seçim Sonuçları Trabzon Vakfıkebir Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkan Adayları