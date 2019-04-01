Seçim Trabzon Çaykara Seçim Sonuçları – Çaykara Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çaykara Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hanefi Tok
Hanefi Tok
AK Parti
%65,6
7.257 oy
Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
CHP
%11,4
1.265 oy
Diğer
%23
2.543 oy
Trabzon - Çaykara İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %65,6
  • %11,4
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %14,9
  • %65,6
  • %11,4
  • %8,1
  • %0
  • %0
  • %14,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,3
  • %5,1
  • %0
  • %20,5
  • %0
  • %7,2
  • %67,3
  • %5,1
  • %0
  • %20,5
  • %0
  • %7,2
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Tok AK Parti
  • Hasan Düzgün CHP
  • Rifat Taşkın BBP
  • Hanife Birinci İYİ Parti
  • Mehmet Kara Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen14.025
  • Kullanılan oy11.818
  • Geçerli oy11.065
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.505
  • 30 Mar 149.362
  • 30 Mar 148.847
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaykara Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,6
  • %65,6
  • %0
  • %65,6
  • %65,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %19,5
  • %11,4
  • %8,1
  • %19,5
  • %11,4
  • %8,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Tok AK Parti
  • Hasan Düzgün CHP
  • Rifat Taşkın BBP
  • Hanife Birinci İYİ Parti
  • Mehmet Kara Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen14.025
  • Kullanılan oy11.818
  • Geçerli oy11.065
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.505
  • 30 Mar 149.362
  • 30 Mar 148.847
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaykara Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çaykara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %65,6
    7.257 oy
  • %11,4
    1.265 oy
  • %8,8
    979 oy
  • %8,1
    893 oy
  • %2,5
    278 oy
  • %65,6
    7.257 oy
  • %11,4
    1.265 oy
  • %8,8
    979 oy
  • %8,1
    893 oy
  • %2,5
    278 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,3
    5.951 oy
  • %5,1
    450 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %67,3
    5.951 oy
  • %5,1
    450 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • VP
  • MHP
  • HDP
  • %2,4
    267 oy
  • %0,8
    90 oy
  • %0,3
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    267 oy
  • %0,8
    90 oy
  • %0,3
    36 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,9
    522 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,5
    1.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,9
    522 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %0
  • %20,5
    1.812 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    59 oy
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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