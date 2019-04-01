Seçim Trabzon Araklı Seçim Sonuçları – Araklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Araklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Recep Çebi
Recep Çebi
AK Parti
%51,9
15.089 oy
Ümit Çebi
Ümit Çebi
SP
%21,6
6.276 oy
Diğer
%26
7.727 oy
Trabzon - Araklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 152 / 152
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,9
  • %9,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %39
  • %51,9
  • %9,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %39
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,5
  • %0
  • %3,4
  • %2,8
  • %0
  • %33,3
  • %60,5
  • %0
  • %3,4
  • %2,8
  • %0
  • %33,3
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Çebi AK Parti
  • Ümit Çebi SP
  • Hamit Baycan BBP
  • Hasan Suiçmez İYİ Parti
  • Erkan Kolancı Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen37.051
  • Kullanılan oy30.245
  • Geçerli oy29.092
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.681
  • 30 Mar 1427.333
  • 30 Mar 1426.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Araklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 152 / 152
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %9,1
  • %9,1
  • %0
  • %9,1
  • %9,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Çebi AK Parti
  • Ümit Çebi SP
  • Hamit Baycan BBP
  • Hasan Suiçmez İYİ Parti
  • Erkan Kolancı Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen37.051
  • Kullanılan oy30.245
  • Geçerli oy29.092
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.681
  • 30 Mar 1427.333
  • 30 Mar 1426.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Araklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Araklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 152 / 152
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %51,9
    15.089 oy
  • %21,6
    6.276 oy
  • %15,6
    4.538 oy
  • %9,1
    2.655 oy
  • %0,9
    250 oy
  • %51,9
    15.089 oy
  • %21,6
    6.276 oy
  • %15,6
    4.538 oy
  • %9,1
    2.655 oy
  • %0,9
    250 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,5
    16.023 oy
  • %32
    8.481 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %60,5
    16.023 oy
  • %32
    8.481 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,7
    212 oy
  • %0,2
    72 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    212 oy
  • %0,2
    72 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    914 oy
  • %2,8
    741 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0
  • %3,4
    914 oy
  • %2,8
    741 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    155 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    155 oy
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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