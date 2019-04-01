Seçim Trabzon Köprübaşı Seçim Sonuçları – Köprübaşı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Köprübaşı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Aydın
Ali Aydın
AK Parti
%49,4
2.062 oy
Atilhan Sancak
BBP
%40
1.672 oy
Diğer
%11
444 oy
Trabzon - Köprübaşı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %50,6
  • %49,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %50,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
  • %28,8
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %33,1
  • %36,5
  • %28,8
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %33,1
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Aydın AK Parti
  • Atilhan Sancak BBP
  • Bayram Aydın SP
  • Dursun Tuğrul Güzelyazıcı BTP
  • Zeki İmamoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen5.212
  • Kullanılan oy4.354
  • Geçerli oy4.178
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.233
  • 30 Mar 143.430
  • 30 Mar 143.286
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprübaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Aydın AK Parti
  • Atilhan Sancak BBP
  • Bayram Aydın SP
  • Dursun Tuğrul Güzelyazıcı BTP
  • Zeki İmamoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen5.212
  • Kullanılan oy4.354
  • Geçerli oy4.178
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.233
  • 30 Mar 143.430
  • 30 Mar 143.286
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprübaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Köprübaşı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %49,4
    2.062 oy
  • %40
    1.672 oy
  • %9,4
    392 oy
  • %1
    42 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %49,4
    2.062 oy
  • %40
    1.672 oy
  • %9,4
    392 oy
  • %1
    42 oy
  • %0,2
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    1.199 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %30,1
    988 oy
  • %0,4
    14 oy
  • %1,8
    58 oy
  • %36,5
    1.199 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %30,1
    988 oy
  • %0,4
    14 oy
  • %1,8
    58 oy
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,8
    947 oy
  • %1,6
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %28,8
    947 oy
  • %1,6
    52 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    17 oy
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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