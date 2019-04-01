Seçim Trabzon Yomra Seçim Sonuçları – Yomra Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yomra Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Bıyık
İYİ Parti
%52,4
11.751 oy
İbrahim Sağıroğlu
İbrahim Sağıroğlu
AK Parti
%45,4
10.184 oy
Diğer
%3
485 oy
Trabzon - Yomra İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 103 / 103
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,4
  • %45,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %52,4
  • %45,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %63,8
  • %28,4
  • %4,8
  • %0
  • %3,1
  • %0
  • %63,8
  • %28,4
  • %4,8
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
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Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Bıyık İYİ Parti
  • İbrahim Sağıroğlu AK Parti
  • Selçuk Atasoy SP
  • Ali Bayraktar VP
  • Mehmet Cengiz Köroğlu BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen28.001
  • Kullanılan oy23.769
  • Geçerli oy22.420
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.860
  • 30 Mar 1419.818
  • 30 Mar 1419.151
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yomra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 103 / 103
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %52,4
  • %52,4
  • %0
  • %52,4
  • %52,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,4
  • %45,4
  • %0
  • %45,4
  • %45,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Bıyık İYİ Parti
  • İbrahim Sağıroğlu AK Parti
  • Selçuk Atasoy SP
  • Ali Bayraktar VP
  • Mehmet Cengiz Köroğlu BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen28.001
  • Kullanılan oy23.769
  • Geçerli oy22.420
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.860
  • 30 Mar 1419.818
  • 30 Mar 1419.151
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yomra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yomra Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 103 / 103
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %52,4
    11.751 oy
  • %45,4
    10.184 oy
  • %1,3
    284 oy
  • %0,5
    109 oy
  • %0,4
    92 oy
  • %52,4
    11.751 oy
  • %45,4
    10.184 oy
  • %1,3
    284 oy
  • %0,5
    109 oy
  • %0,4
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %63,8
    12.211 oy
  • %2,6
    504 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %63,8
    12.211 oy
  • %2,6
    504 oy
  • %0
  • %0,2
    42 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,4
    5.430 oy
  • %4,8
    916 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    48 oy
  • %28,4
    5.430 oy
  • %4,8
    916 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    48 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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