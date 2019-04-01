Seçim Trabzon Beşikdüzü Seçim Sonuçları – Beşikdüzü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Beşikdüzü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ramis Uzun
Ramis Uzun
CHP
%60
8.826 oy
Harun Demirci
Harun Demirci
AK Parti
%36,9
5.428 oy
Diğer
%3
459 oy
Trabzon - Beşikdüzü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 69 / 69
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %60
  • %36,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %60
  • %36,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
  • %37
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %10,5
  • %35,5
  • %37
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %10,5
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramis Uzun CHP
  • Harun Demirci AK Parti
  • Mehmet Ali Gündoğdu BBP
  • Abdullah Özdemir BTP
  • Turan Kudu SP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen17.608
  • Kullanılan oy15.359
  • Geçerli oy14.713
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.420
  • 30 Mar 1414.463
  • 30 Mar 1413.762
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beşikdüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 69 / 69
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %60
  • %60
  • %0
  • %60
  • %60
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramis Uzun CHP
  • Harun Demirci AK Parti
  • Mehmet Ali Gündoğdu BBP
  • Abdullah Özdemir BTP
  • Turan Kudu SP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen17.608
  • Kullanılan oy15.359
  • Geçerli oy14.713
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.420
  • 30 Mar 1414.463
  • 30 Mar 1413.762
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beşikdüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Beşikdüzü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 69 / 69
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • %60
    8.826 oy
  • %36,9
    5.428 oy
  • %1,3
    196 oy
  • %1
    145 oy
  • %0,8
    118 oy
  • %60
    8.826 oy
  • %36,9
    5.428 oy
  • %1,3
    196 oy
  • %1
    145 oy
  • %0,8
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
    4.882 oy
  • %37
    5.087 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0,4
    55 oy
  • %0,9
    129 oy
  • %35,5
    4.882 oy
  • %37
    5.087 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0,4
    55 oy
  • %0,9
    129 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,1
    2.349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,1
    2.349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    1.213 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,8
    1.213 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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