31 Mart 2019 Hayrat Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Nuhoğlu
Bağımsız
%52,4
3.868 oy
Salih Öztel
AK Parti
%45
3.321 oy
Diğer
%3
188 oy
Trabzon - Hayrat İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 46 / 46
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Nuhoğlu Bağımsız
- Salih Öztel AK Parti
- Kadir Altunkaynak BTP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen8.966
- Kullanılan oy7.691
- Geçerli oy7.377
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.037
- 30 Mar 144.757
- 30 Mar 144.604
- Açılan sandık
- 46 / 46
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Nuhoğlu Bağımsız
- Salih Öztel AK Parti
- Kadir Altunkaynak BTP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen8.966
- Kullanılan oy7.691
- Geçerli oy7.377
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.037
- 30 Mar 144.757
- 30 Mar 144.604
Hayrat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 46 / 46
- %100
Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçaabat Osman Nuri Ekim % 100 % 60 % 0 % 0 % 34,4 % 0 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçaabat Osman Nuri Ekim % 100 % 60,04 % 0 % 0 % 34,41 % 0 % 2,99 SP
- Akçaabat (30 Mar 14) % 52,64 % 32,15 % 10,41 % 0 % 0 % 1,88 BTP
- Araklı Recep Çebi % 100 % 51,9 % 0 % 0 % 9,1 % 0 % 21,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Araklı Recep Çebi % 100 % 51,87 % 0 % 0 % 9,13 % 0 % 21,57 SP
- Araklı (30 Mar 14) % 60,46 % 3,45 % 2,8 % 0 % 0 % 32 SP
- Arsin Muhammet Sait Gürsoy % 100 % 56,2 % 0 % 0 % 3,1 % 0 % 39,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arsin Muhammet Sait Gürsoy % 100 % 56,19 % 0 % 0 % 3,08 % 0 % 39,79 SP
- Arsin (30 Mar 14) % 63,39 % 31,59 % 2,05 % 0 % 0 % 2,01 SP
- Beşikdüzü Ramis Uzun % 100 % 36,9 % 0 % 60 % 0 % 0 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beşikdüzü Ramis Uzun % 100 % 36,89 % 0 % 59,99 % 0 % 0 % 1,33 BBP
- Beşikdüzü (30 Mar 14) % 36,96 % 17,07 % 35,47 % 0 % 0 % 8,81 DP
- Çarşıbaşı Mümin Nuhoğlu % 100 % 0 % 53,3 % 0 % 37,8 % 0 % 6,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çarşıbaşı Mümin Nuhoğlu % 100 % 0 % 53,31 % 0 % 37,76 % 0 % 6,32 Bağımsız
- Çarşıbaşı (30 Mar 14) % 52,95 % 41,32 % 3,48 % 0 % 0 % 1,63 SP
- Çaykara Hanefi Tok % 100 % 65,6 % 0 % 11,4 % 8,1 % 0 % 8,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaykara Hanefi Tok % 100 % 65,59 % 0 % 11,43 % 8,07 % 0 % 8,85 BBP
- Çaykara (30 Mar 14) % 67,27 % 20,48 % 5,09 % 0 % 0 % 5,9 SP
- Dernekpazarı Mehmet Aşık % 100 % 72,2 % 0 % 0 % 8 % 0 % 9,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dernekpazarı Mehmet Aşık % 100 % 72,18 % 0 % 0 % 8 % 0 % 9,64 Bağımsız
- Dernekpazarı (30 Mar 14) % 52,81 % 24,83 % 4,99 % 0 % 0 % 16,97 SP
- Düzköy Yılmaz Ankara % 100 % 58,5 % 0 % 40,3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düzköy Yılmaz Ankara % 100 % 58,52 % 0 % 40,27 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Düzköy (30 Mar 14) % 46,28 % 1,94 % 50,32 % 0 % 0 % 0,94 SP
- Hayrat Mehmet Nuhoğlu % 100 % 45 % 0 % 0 % 0 % 0 % 52,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hayrat Mehmet Nuhoğlu % 100 % 45,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 52,43 Bağımsız
- Hayrat (30 Mar 14) % 82,71 % 3,34 % 8,21 % 0 % 0 % 5,3 SP
- Köprübaşı Ali Aydın % 100 % 49,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köprübaşı Ali Aydın % 100 % 49,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40,02 BBP
- Köprübaşı (30 Mar 14) % 36,49 % 28,82 % 1,58 % 0 % 0 % 30,07 SP
- Maçka Koray Koçhan % 100 % 59,3 % 0 % 38,3 % 0 % 0 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Maçka Koray Koçhan % 100 % 59,28 % 0 % 38,28 % 0 % 0 % 1,14 BBP
- Maçka (30 Mar 14) % 58,17 % 13,43 % 26,45 % 0 % 0 % 1,09 SP
- Of Salim Salih Sarıalioğlu % 94,3 % 57,8 % 0 % 6,1 % 0 % 0 % 28,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Of Salim Salih Sarıalioğlu % 94,3 % 57,79 % 0 % 6,11 % 0 % 0 % 28,86 Bağımsız
- Of (30 Mar 14) % 52,58 % 8,15 % 2,88 % 0 % 0 % 35,6 SP
- Ortahisar Ahmet Metin Genç % 98,1 % 59,2 % 0 % 34,2 % 0 % 0 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ortahisar Ahmet Metin Genç % 98,1 % 59,22 % 0 % 34,21 % 0 % 0 % 3,27 SP
- Ortahisar (30 Mar 14) % 51,57 % 27,2 % 17,85 % 0 % 0 % 1,98 SP
- Sürmene Rahmi Üstün % 100 % 54,6 % 0 % 13,4 % 0 % 0 % 24,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sürmene Rahmi Üstün % 100 % 54,57 % 0 % 13,39 % 0 % 0 % 24,66 BBP
- Sürmene (30 Mar 14) % 58,34 % 15,37 % 7,16 % 0 % 0 % 17,26 SP
- Şalpazarı Refik Kurukız % 100 % 0 % 60,8 % 0 % 15,7 % 0 % 20,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şalpazarı Refik Kurukız % 100 % 0 % 60,85 % 0 % 15,67 % 0 % 20,89 Bağımsız
- Şalpazarı (30 Mar 14) % 38,6 % 51,9 % 5,56 % 0 % 0 % 2,35 SP
- Tonya Osman Beşel % 100 % 61 % 0 % 35,9 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tonya Osman Beşel % 100 % 61,04 % 0 % 35,92 % 0 % 0 % 2,54 SP
- Tonya (30 Mar 14) % 53,49 % 4,13 % 39,61 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Vakfıkebir Muhammet Balta % 100 % 64,3 % 0 % 31,8 % 0 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Vakfıkebir Muhammet Balta % 100 % 64,31 % 0 % 31,82 % 0 % 0 % 3,06 SP
- Vakfıkebir (30 Mar 14) % 54,89 % 19,07 % 8,79 % 0 % 0 % 14,19 Bağımsız
- Yomra Mustafa Bıyık % 100 % 45,4 % 0 % 0 % 52,4 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yomra Mustafa Bıyık % 100 % 45,42 % 0 % 0 % 52,41 % 0 % 1,27 SP
- Yomra (30 Mar 14) % 63,76 % 28,35 % 4,78 % 0 % 0 % 2,63 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.193 / 2.215
- %99
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