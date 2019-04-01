Seçim Trabzon Akçaabat Seçim Sonuçları – Akçaabat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akçaabat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Nuri Ekim
Osman Nuri Ekim
AK Parti
%60
43.657 oy
Osman Akbulut
İYİ Parti
%34,4
25.019 oy
Diğer
%6
4.037 oy
Trabzon - Akçaabat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 338 / 338
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60
  • %34,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,6
  • %60
  • %34,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %0
  • %32,1
  • %10,4
  • %0
  • %4,8
  • %52,6
  • %0
  • %32,1
  • %10,4
  • %0
  • %4,8
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Nuri Ekim AK Parti
  • Osman Akbulut İYİ Parti
  • Osman Tuğrul Gazi Bayram SP
  • Ferhat Yanık BTP
  • Okan Koç Bağımsız
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen89.637
  • Kullanılan oy75.252
  • Geçerli oy72.713
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1482.951
  • 30 Mar 1474.419
  • 30 Mar 1471.307
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçaabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 338 / 338
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60
  • %60
  • %0
  • %60
  • %60
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %34,4
  • %34,4
  • %0
  • %34,4
  • %34,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Nuri Ekim AK Parti
  • Osman Akbulut İYİ Parti
  • Osman Tuğrul Gazi Bayram SP
  • Ferhat Yanık BTP
  • Okan Koç Bağımsız
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen89.637
  • Kullanılan oy75.252
  • Geçerli oy72.713
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1482.951
  • 30 Mar 1474.419
  • 30 Mar 1471.307
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçaabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akçaabat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 338 / 338
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60
    43.657 oy
  • %34,4
    25.019 oy
  • %3
    2.171 oy
  • %1,4
    1.037 oy
  • %1,1
    800 oy
  • %60
    43.657 oy
  • %34,4
    25.019 oy
  • %3
    2.171 oy
  • %1,4
    1.037 oy
  • %1,1
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    37.535 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.301 oy
  • %1,9
    1.339 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,6
    37.535 oy
  • %0
  • %1,8
    1.301 oy
  • %1,9
    1.339 oy
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %32,1
    22.922 oy
  • %10,4
    7.426 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %32,1
    22.922 oy
  • %10,4
    7.426 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    299 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    485 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    299 oy
  • %0
  • %0,7
    485 oy
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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