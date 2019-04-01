Seçim Trabzon Ortahisar Seçim Sonuçları – Ortahisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ortahisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Metin Genç
Ahmet Metin Genç
AK Parti
%59,2
96.783 oy
Mehmet Salih Akyüz
Mehmet Salih Akyüz
CHP
%34,2
55.906 oy
Diğer
%7
10.751 oy
Trabzon - Ortahisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 667 / 680
  • %98,1
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %59,2
  • %34,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,6
  • %59,2
  • %34,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
  • %17,8
  • %27,2
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %51,6
  • %17,8
  • %27,2
  • %0
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Metin Genç AK Parti
  • Mehmet Salih Akyüz CHP
  • Ensar Bozali SP
  • Yılmaz Mermertaş BBP
  • Tahsin Azaklı DP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen216.766
  • Kullanılan oy170.194
  • Geçerli oy163.440
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14215.094
  • 30 Mar 14186.224
  • 30 Mar 14179.878
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortahisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 667 / 680
  • %98,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,2
  • %59,2
  • %0
  • %59,2
  • %59,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %34,2
  • %34,2
  • %0
  • %34,2
  • %34,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Metin Genç AK Parti
  • Mehmet Salih Akyüz CHP
  • Ensar Bozali SP
  • Yılmaz Mermertaş BBP
  • Tahsin Azaklı DP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen216.766
  • Kullanılan oy170.194
  • Geçerli oy163.440
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14215.094
  • 30 Mar 14186.224
  • 30 Mar 14179.878
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortahisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ortahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 667 / 680
  • %98,1
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %59,2
    96.783 oy
  • %34,2
    55.906 oy
  • %3,3
    5.342 oy
  • %1,4
    2.358 oy
  • %1,1
    1.751 oy
  • %59,2
    96.783 oy
  • %34,2
    55.906 oy
  • %3,3
    5.342 oy
  • %1,4
    2.358 oy
  • %1,1
    1.751 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
    92.762 oy
  • %17,8
    32.103 oy
  • %2
    3.566 oy
  • %0,5
    830 oy
  • %0,5
    862 oy
  • %51,6
    92.762 oy
  • %17,8
    32.103 oy
  • %2
    3.566 oy
  • %0,5
    830 oy
  • %0,5
    862 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    772 oy
  • %0,3
    511 oy
  • %0
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    772 oy
  • %0,3
    511 oy
  • %0
    17 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    397 oy
  • %0,1
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,2
    48.926 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    397 oy
  • %0,1
    150 oy
  • %0
  • %27,2
    48.926 oy
  • %0
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    208 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    208 oy

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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