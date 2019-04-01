Seçim Trabzon Arsin Seçim Sonuçları – Arsin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arsin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhammet Sait Gürsoy
Muhammet Sait Gürsoy
AK Parti
%56,2
12.974 oy
Ramis Sunguroğlu
SP
%39,8
9.188 oy
Diğer
%4
929 oy
Trabzon - Arsin İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 96 / 96
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %56,2
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %40,7
  • %56,2
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %40,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,4
  • %0
  • %31,6
  • %2,1
  • %0
  • %3
  • %63,4
  • %0
  • %31,6
  • %2,1
  • %0
  • %3
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Sait Gürsoy AK Parti
  • Ramis Sunguroğlu SP
  • Suat Sarıalioğlu İYİ Parti
  • Abdulkadir Handekli BBP
  • Faik Ahmet Sarı BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen26.948
  • Kullanılan oy23.942
  • Geçerli oy23.091
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.374
  • 30 Mar 1418.619
  • 30 Mar 1417.991
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arsin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 96 / 96
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,2
  • %56,2
  • %0
  • %56,2
  • %56,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,1
  • %3,1
  • %0
  • %3,1
  • %3,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Sait Gürsoy AK Parti
  • Ramis Sunguroğlu SP
  • Suat Sarıalioğlu İYİ Parti
  • Abdulkadir Handekli BBP
  • Faik Ahmet Sarı BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen26.948
  • Kullanılan oy23.942
  • Geçerli oy23.091
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.374
  • 30 Mar 1418.619
  • 30 Mar 1417.991
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arsin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arsin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 96 / 96
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • BTP
  • %56,2
    12.974 oy
  • %39,8
    9.188 oy
  • %3,1
    711 oy
  • %0,6
    135 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %56,2
    12.974 oy
  • %39,8
    9.188 oy
  • %3,1
    711 oy
  • %0,6
    135 oy
  • %0,2
    43 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,4
    11.404 oy
  • %2
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    58 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %63,4
    11.404 oy
  • %2
    362 oy
  • %0
  • %0,3
    58 oy
  • %0,1
    18 oy
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    40 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    40 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %31,6
    5.684 oy
  • %2,1
    369 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %31,6
    5.684 oy
  • %2,1
    369 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    85 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    85 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Trabzon Arsin Yerel Seçim Sonuçları Trabzon Arsin İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Trabzon İlçe Seçim Sonuçları Trabzon Arsin Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Trabzon Arsin Belediye Başkan Adayları