Seçim Trabzon Of Seçim Sonuçları – Of Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Of Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Salim Salih Sarıalioğlu
Salim Salih Sarıalioğlu
AK Parti
%57,8
14.410 oy
Güngör Saral
Bağımsız
%28,9
7.197 oy
Diğer
%13
3.327 oy
Trabzon - Of İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 132 / 140
  • %94,3
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,8
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,1
  • %57,8
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %2,9
  • %8,2
  • %0
  • %0
  • %36,4
  • %52,6
  • %2,9
  • %8,2
  • %0
  • %0
  • %36,4
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti
  • Güngör Saral Bağımsız
  • Hilmi Saral CHP
  • Mehmet Sarıalioğlu SP
  • Fatih Hayır BTP
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen33.832
  • Kullanılan oy25.887
  • Geçerli oy24.934
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.838
  • 30 Mar 1425.578
  • 30 Mar 1424.809
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Of Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 132 / 140
  • %94,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,8
  • %57,8
  • %0
  • %57,8
  • %57,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %6,1
  • %6,1
  • %0
  • %6,1
  • %6,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti
  • Güngör Saral Bağımsız
  • Hilmi Saral CHP
  • Mehmet Sarıalioğlu SP
  • Fatih Hayır BTP
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen33.832
  • Kullanılan oy25.887
  • Geçerli oy24.934
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.838
  • 30 Mar 1425.578
  • 30 Mar 1424.809
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Of Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Of Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 132 / 140
  • %94,3
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %57,8
    14.410 oy
  • %28,9
    7.197 oy
  • %6,1
    1.523 oy
  • %3,9
    971 oy
  • %2,2
    555 oy
  • %57,8
    14.410 oy
  • %28,9
    7.197 oy
  • %6,1
    1.523 oy
  • %3,9
    971 oy
  • %2,2
    555 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    13.044 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    714 oy
  • %35,6
    8.832 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %52,6
    13.044 oy
  • %0
  • %2,9
    714 oy
  • %35,6
    8.832 oy
  • %0,3
    75 oy
  • BBP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %1,1
    271 oy
  • %0
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    271 oy
  • %0
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,2
    2.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    46 oy
  • %0
  • %8,2
    2.023 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    75 oy
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Trabzon Of Yerel Seçim Sonuçları Trabzon Of İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Trabzon İlçe Seçim Sonuçları Trabzon Of Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Trabzon Of Belediye Başkan Adayları