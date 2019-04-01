Seçim Trabzon Şalpazarı Seçim Sonuçları – Şalpazarı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şalpazarı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Refik Kurukız
Refik Kurukız
MHP
%60,8
5.618 oy
Fatih Yılmaz
Bağımsız
%19,8
1.831 oy
Diğer
%19
1.784 oy
Trabzon - Şalpazarı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60,8
  • %15,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23,5
  • %60,8
  • %15,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
  • %0
  • %38,6
  • %5,6
  • %0
  • %3,9
  • %51,9
  • %0
  • %38,6
  • %5,6
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Refik Kurukız MHP
  • Fatih Yılmaz Bağımsız
  • Mehmet Öngöz İYİ Parti
  • Ahmet Kıran SP
  • Fatih Kandil Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,1
  • Toplam seçmen10.667
  • Kullanılan oy9.715
  • Geçerli oy9.233
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.638
  • 30 Mar 148.624
  • 30 Mar 148.163
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şalpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %15,7
  • %15,7
  • %0
  • %15,7
  • %15,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Refik Kurukız MHP
  • Fatih Yılmaz Bağımsız
  • Mehmet Öngöz İYİ Parti
  • Ahmet Kıran SP
  • Fatih Kandil Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,1
  • Toplam seçmen10.667
  • Kullanılan oy9.715
  • Geçerli oy9.233
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.638
  • 30 Mar 148.624
  • 30 Mar 148.163
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şalpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şalpazarı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %60,8
    5.618 oy
  • %20,9
    1.929 oy
  • %15,7
    1.447 oy
  • %1,3
    124 oy
  • %0,9
    81 oy
  • %60,8
    5.618 oy
  • %20,9
    1.929 oy
  • %15,7
    1.447 oy
  • %1,3
    124 oy
  • %0,9
    81 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
    4.237 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    192 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %51,9
    4.237 oy
  • %0
  • %0
  • %2,4
    192 oy
  • %0,4
    30 oy
  • DP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,4
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    34 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    82 oy
  • %38,6
    3.151 oy
  • %5,6
    454 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    82 oy
  • %38,6
    3.151 oy
  • %5,6
    454 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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