Seçim Trabzon Sürmene Seçim Sonuçları – Sürmene Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sürmene Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rahmi Üstün
Rahmi Üstün
AK Parti
%54,6
8.911 oy
Orhan Kahveci
BBP
%24,7
4.027 oy
Diğer
%20
3.390 oy
Trabzon - Sürmene İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 94 / 94
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,6
  • %13,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %32
  • %54,6
  • %13,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %32
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,3
  • %7,2
  • %15,4
  • %0
  • %0
  • %19,1
  • %58,3
  • %7,2
  • %15,4
  • %0
  • %0
  • %19,1
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Üstün AK Parti
  • Orhan Kahveci BBP
  • Kemal Küçükali CHP
  • Aydın Danışmaz SP
  • Zeki Uzun BTP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen21.116
  • Kullanılan oy17.289
  • Geçerli oy16.328
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.457
  • 30 Mar 1415.930
  • 30 Mar 1415.155
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sürmene Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 94 / 94
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,6
  • %54,6
  • %0
  • %54,6
  • %54,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %13,4
  • %13,4
  • %0
  • %13,4
  • %13,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
Akçaabat
yukleniyor
Araklı
yukleniyor
Arsin
yukleniyor
Beşikdüzü
yukleniyor
Çarşıbaşı
yukleniyor
Çaykara
yukleniyor
Dernekpazarı
yukleniyor
Düzköy
yukleniyor
Hayrat
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Maçka
yukleniyor
Of
yukleniyor
Ortahisar
yukleniyor
Sürmene
yukleniyor
Şalpazarı
yukleniyor
Tonya
yukleniyor
Vakfıkebir
yukleniyor
Yomra
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rahmi Üstün AK Parti
  • Orhan Kahveci BBP
  • Kemal Küçükali CHP
  • Aydın Danışmaz SP
  • Zeki Uzun BTP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen21.116
  • Kullanılan oy17.289
  • Geçerli oy16.328
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.457
  • 30 Mar 1415.930
  • 30 Mar 1415.155
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sürmene Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sürmene Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 94 / 94
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %54,6
    8.911 oy
  • %24,7
    4.027 oy
  • %13,4
    2.186 oy
  • %6,3
    1.030 oy
  • %1,1
    174 oy
  • %54,6
    8.911 oy
  • %24,7
    4.027 oy
  • %13,4
    2.186 oy
  • %6,3
    1.030 oy
  • %1,1
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,3
    8.841 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %7,2
    1.085 oy
  • %17,3
    2.615 oy
  • %0,5
    81 oy
  • %58,3
    8.841 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %7,2
    1.085 oy
  • %17,3
    2.615 oy
  • %0,5
    81 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
    2.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,4
    2.329 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    148 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    148 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.193 / 2.215
  • %99
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %64,5
    302.896 oy
  • %29,5
    138.701 oy
  • %3,2
    15.213 oy
  • %0,9
    4.046 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • %0,3
    1.520 oy
  • DSP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • %0,4
    2.064 oy
  • %0,3
    1.546 oy
  • %0,3
    1.299 oy
  • %0,2
    940 oy
  • %0
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    239 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.235 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %0,5
    2.235 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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