Seçim Giresun Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Giresun Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Giresun Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Aytekin Şenlikoğlu
AK Parti
%48,9
30.291 oy
Kerim Aksu
CHP
%48,3
29.956 oy
Diğer
%3
1.719 oy
Giresun İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,9
  • %48,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %48,9
  • %48,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
  • %46,3
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %39,1
  • %46,3
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9
3
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aytekin Şenlikoğlu AK Parti
  • Kerim Aksu CHP
  • Saim Öksüz SP
  • Osman Nuri Kale TKP
  • Abdulkadir Bayram BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen77.173
  • Kullanılan oy63.915
  • Geçerli oy61.966
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1472.971
  • 30 Mar 1462.812
  • 30 Mar 1460.519
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Giresun İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,9
  • %48,9
  • %0
  • %48,9
  • %48,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,3
  • %48,3
  • %0
  • %48,3
  • %48,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aytekin Şenlikoğlu AK Parti
  • Kerim Aksu CHP
  • Saim Öksüz SP
  • Osman Nuri Kale TKP
  • Abdulkadir Bayram BTP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen77.173
  • Kullanılan oy63.915
  • Geçerli oy61.966
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1472.971
  • 30 Mar 1462.812
  • 30 Mar 1460.519
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Giresun İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 16 -7
  • MHP 3 2 +1
  • CHP 3 1 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 1 2 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.231 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.231 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    348 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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