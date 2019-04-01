Seçim Giresun Dereli Seçim Sonuçları – Dereli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dereli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kazım Zeki Şenlikoğlu
Kazım Zeki Şenlikoğlu
AK Parti
%53,4
1.753 oy
İsmail Bektaşoğlu
İsmail Bektaşoğlu
İYİ Parti
%19,1
628 oy
Diğer
%28
904 oy
Giresun - Dereli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %53,4
  • %19,1
  • %16,1
  • %9,9
  • %0
  • %1,5
  • %53,4
  • %19,1
  • %16,1
  • %9,9
  • %0
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,3
  • %0
  • %6,5
  • %27,1
  • %0
  • %1,1
  • %65,3
  • %0
  • %6,5
  • %27,1
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
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Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kazım Zeki Şenlikoğlu AK Parti
  • İsmail Bektaşoğlu İYİ Parti
  • Aytekin Karakayalı CHP
  • Erdoğan Satgun MHP
  • Hacı Ali Karakaya SP
  • Katılım oranı % 82,1
  • Toplam seçmen4.251
  • Kullanılan oy3.489
  • Geçerli oy3.285
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.038
  • 30 Mar 143.515
  • 30 Mar 143.372
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dereli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,3
  • %53,4
  • %9,9
  • %63,3
  • %53,4
  • %9,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %35,2
  • %19,1
  • %16,1
  • %35,2
  • %19,1
  • %16,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kazım Zeki Şenlikoğlu AK Parti
  • İsmail Bektaşoğlu İYİ Parti
  • Aytekin Karakayalı CHP
  • Erdoğan Satgun MHP
  • Hacı Ali Karakaya SP
  • Katılım oranı % 82,1
  • Toplam seçmen4.251
  • Kullanılan oy3.489
  • Geçerli oy3.285
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.038
  • 30 Mar 143.515
  • 30 Mar 143.372
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dereli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dereli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %53,4
    1.753 oy
  • %19,1
    628 oy
  • %16,1
    529 oy
  • %9,9
    326 oy
  • %1,3
    44 oy
  • %53,4
    1.753 oy
  • %19,1
    628 oy
  • %16,1
    529 oy
  • %9,9
    326 oy
  • %1,3
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,3
    2.203 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    218 oy
  • %27,1
    915 oy
  • %0,9
    31 oy
  • %65,3
    2.203 oy
  • %0
  • %6,5
    218 oy
  • %27,1
    915 oy
  • %0,9
    31 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    118 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    348 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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