Seçim Giresun Eynesil Seçim Sonuçları – Eynesil Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eynesil Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Latif Karadeniz
Ahmet Latif Karadeniz
CHP
%56,8
2.773 oy
Coşkun Somuncuoğlu
Coşkun Somuncuoğlu
AK Parti
%36,6
1.788 oy
Diğer
%6
318 oy
Giresun - Eynesil İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,8
  • %36,6
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %56,8
  • %36,6
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
  • %42,6
  • %19,3
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %35,5
  • %42,6
  • %19,3
  • %0
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Latif Karadeniz CHP
  • Coşkun Somuncuoğlu AK Parti
  • Emre Kemal MHP
  • Hakan Pekdemir SP
  • Ali Kocaman BTP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen5.999
  • Kullanılan oy5.157
  • Geçerli oy4.879
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.267
  • 30 Mar 144.488
  • 30 Mar 144.253
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eynesil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56,8
  • %56,8
  • %0
  • %56,8
  • %56,8
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,2
  • %36,6
  • %5,6
  • %42,2
  • %36,6
  • %5,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Latif Karadeniz CHP
  • Coşkun Somuncuoğlu AK Parti
  • Emre Kemal MHP
  • Hakan Pekdemir SP
  • Ali Kocaman BTP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen5.999
  • Kullanılan oy5.157
  • Geçerli oy4.879
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.267
  • 30 Mar 144.488
  • 30 Mar 144.253
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eynesil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eynesil Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %56,8
    2.773 oy
  • %36,6
    1.788 oy
  • %5,6
    273 oy
  • %0,6
    30 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %56,8
    2.773 oy
  • %36,6
    1.788 oy
  • %5,6
    273 oy
  • %0,6
    30 oy
  • %0,3
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
    1.508 oy
  • %42,6
    1.811 oy
  • %19,3
    819 oy
  • %2,4
    103 oy
  • %0,3
    12 oy
  • %35,5
    1.508 oy
  • %42,6
    1.811 oy
  • %19,3
    819 oy
  • %2,4
    103 oy
  • %0,3
    12 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    118 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    348 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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