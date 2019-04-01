Seçim Giresun Doğankent Seçim Sonuçları – Doğankent Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Doğankent Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rüşan Özden
Rüşan Özden
AK Parti
%48,1
1.112 oy
Haşim Birol Tekin
Haşim Birol Tekin
MHP
%35,3
817 oy
Diğer
%17
384 oy
Giresun - Doğankent İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,1
  • %35,3
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %12,9
  • %48,1
  • %35,3
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %12,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
  • %50,5
  • %0
  • %1,6
  • %0
  • %18,1
  • %29,8
  • %50,5
  • %0
  • %1,6
  • %0
  • %18,1
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rüşan Özden AK Parti
  • Haşim Birol Tekin MHP
  • Nazmiye Kabadayı BBP
  • İsmail Tarı İYİ Parti
  • Ziya Önal BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen2.689
  • Kullanılan oy2.413
  • Geçerli oy2.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.522
  • 30 Mar 142.274
  • 30 Mar 142.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğankent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %83,4
  • %48,1
  • %35,3
  • %83,4
  • %48,1
  • %35,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,7
  • %3,7
  • %0
  • %3,7
  • %3,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rüşan Özden AK Parti
  • Haşim Birol Tekin MHP
  • Nazmiye Kabadayı BBP
  • İsmail Tarı İYİ Parti
  • Ziya Önal BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen2.689
  • Kullanılan oy2.413
  • Geçerli oy2.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.522
  • 30 Mar 142.274
  • 30 Mar 142.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğankent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Doğankent Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %48,1
    1.112 oy
  • %35,3
    817 oy
  • %11,9
    276 oy
  • %3,7
    85 oy
  • %0,6
    13 oy
  • %48,1
    1.112 oy
  • %35,3
    817 oy
  • %11,9
    276 oy
  • %3,7
    85 oy
  • %0,6
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
    651 oy
  • %50,5
    1.102 oy
  • %16,7
    364 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %29,8
    651 oy
  • %50,5
    1.102 oy
  • %16,7
    364 oy
  • %0
  • %0,5
    11 oy
  • SP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,4
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    20 oy
  • %1,6
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    20 oy
  • %1,6
    34 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    118 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    348 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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