Seçim Giresun Yağlıdere Seçim Sonuçları – Yağlıdere Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yağlıdere Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yaşar İbaş
MHP
%60,4
2.749 oy
Abdurrahman Kırhasanoğlu
Abdurrahman Kırhasanoğlu
AK Parti
%31,8
1.445 oy
Diğer
%8
354 oy
Giresun - Yağlıdere İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60,4
  • %31,8
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %60,4
  • %31,8
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %51,4
  • %0
  • %3,5
  • %0
  • %1,7
  • %43,3
  • %51,4
  • %0
  • %3,5
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar İbaş MHP
  • Abdurrahman Kırhasanoğlu AK Parti
  • Metin Turgut İYİ Parti
  • İsmail Aydın SP
  • Mehmet Küçükhasan BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen5.585
  • Kullanılan oy4.712
  • Geçerli oy4.548
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.096
  • 30 Mar 144.465
  • 30 Mar 144.298
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yağlıdere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %92,2
  • %60,4
  • %31,8
  • %92,2
  • %60,4
  • %31,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %7,2
  • %7,2
  • %0
  • %7,2
  • %7,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar İbaş MHP
  • Abdurrahman Kırhasanoğlu AK Parti
  • Metin Turgut İYİ Parti
  • İsmail Aydın SP
  • Mehmet Küçükhasan BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen5.585
  • Kullanılan oy4.712
  • Geçerli oy4.548
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.096
  • 30 Mar 144.465
  • 30 Mar 144.298
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yağlıdere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yağlıdere Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %60,4
    2.749 oy
  • %31,8
    1.445 oy
  • %7,2
    328 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %60,4
    2.749 oy
  • %31,8
    1.445 oy
  • %7,2
    328 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0,2
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    1.863 oy
  • %51,4
    2.211 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    62 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %43,3
    1.863 oy
  • %51,4
    2.211 oy
  • %0
  • %1,4
    62 oy
  • %0,3
    11 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,5
    151 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,5
    151 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    118 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    348 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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