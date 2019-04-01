Seçim Giresun Bulancak Seçim Sonuçları – Bulancak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bulancak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Recep Yakar
Recep Yakar
AK Parti
%46,9
11.841 oy
Necmi Sıbıç
Necmi Sıbıç
CHP
%46,6
11.751 oy
Diğer
%6
1.635 oy
Giresun - Bulancak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,9
  • %46,6
  • %4,7
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %46,9
  • %46,6
  • %4,7
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,8
  • %38,4
  • %3
  • %0
  • %0
  • %11,8
  • %46,8
  • %38,4
  • %3
  • %0
  • %0
  • %11,8
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Yakar AK Parti
  • Necmi Sıbıç CHP
  • Barış Çelebi MHP
  • Ömer Öztürk SP
  • Fatma Türker BTP
  • Katılım oranı % 84,1
  • Toplam seçmen31.029
  • Kullanılan oy26.080
  • Geçerli oy25.227
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.946
  • 30 Mar 1424.651
  • 30 Mar 1423.801
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bulancak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,7
  • %46,9
  • %4,7
  • %51,7
  • %46,9
  • %4,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,6
  • %46,6
  • %0
  • %46,6
  • %46,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Yakar AK Parti
  • Necmi Sıbıç CHP
  • Barış Çelebi MHP
  • Ömer Öztürk SP
  • Fatma Türker BTP
  • Katılım oranı % 84,1
  • Toplam seçmen31.029
  • Kullanılan oy26.080
  • Geçerli oy25.227
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.946
  • 30 Mar 1424.651
  • 30 Mar 1423.801
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bulancak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bulancak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %46,9
    11.841 oy
  • %46,6
    11.751 oy
  • %4,7
    1.193 oy
  • %1,5
    385 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %46,9
    11.841 oy
  • %46,6
    11.751 oy
  • %4,7
    1.193 oy
  • %1,5
    385 oy
  • %0,1
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,8
    11.150 oy
  • %38,4
    9.139 oy
  • %3
    710 oy
  • %10,9
    2.584 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %46,8
    11.150 oy
  • %38,4
    9.139 oy
  • %3
    710 oy
  • %10,9
    2.584 oy
  • %0,1
    35 oy
  • DSP
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    73 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    73 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    80 oy

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    118 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    348 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Giresun Bulancak Yerel Seçim Sonuçları Giresun Bulancak İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Giresun İlçe Seçim Sonuçları Giresun Bulancak Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Giresun Bulancak Belediye Başkan Adayları