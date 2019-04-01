Seçim Giresun Espiye Seçim Sonuçları – Espiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Espiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Karadere
Mustafa Karadere
AK Parti
%46,6
5.145 oy
İbrahim Önal
İbrahim Önal
İYİ Parti
%42,5
4.692 oy
Diğer
%10
1.198 oy
Giresun - Espiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %46,6
  • %42,5
  • %9,8
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %46,6
  • %42,5
  • %9,8
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,2
  • %0
  • %39,9
  • %5,3
  • %0
  • %1,5
  • %53,2
  • %0
  • %39,9
  • %5,3
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Karadere AK Parti
  • İbrahim Önal İYİ Parti
  • Tuğrul Yanıkoğlu MHP
  • Selim Akkaya SP
  • Ümit Raşit Demiröz TKP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen13.838
  • Kullanılan oy11.397
  • Geçerli oy11.035
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.982
  • 30 Mar 1410.409
  • 30 Mar 1410.105
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Espiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,4
  • %46,6
  • %9,8
  • %56,4
  • %46,6
  • %9,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,5
  • %42,5
  • %0
  • %42,5
  • %42,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Karadere AK Parti
  • İbrahim Önal İYİ Parti
  • Tuğrul Yanıkoğlu MHP
  • Selim Akkaya SP
  • Ümit Raşit Demiröz TKP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen13.838
  • Kullanılan oy11.397
  • Geçerli oy11.035
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.982
  • 30 Mar 1410.409
  • 30 Mar 1410.105
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Espiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Espiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • TKP
  • %46,6
    5.145 oy
  • %42,5
    4.692 oy
  • %9,8
    1.080 oy
  • %0,6
    71 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %46,6
    5.145 oy
  • %42,5
    4.692 oy
  • %9,8
    1.080 oy
  • %0,6
    71 oy
  • %0,3
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,2
    5.376 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,9
    4.034 oy
  • %1,2
    126 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,2
    5.376 oy
  • %0
  • %39,9
    4.034 oy
  • %1,2
    126 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    30 oy
  • %5,3
    539 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %5,3
    539 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.227 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    118 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    348 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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