Seçim Giresun Görele Seçim Sonuçları – Görele Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Görele Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tolga Erener
Tolga Erener
AK Parti
%43,6
4.115 oy
Özkan Dural
Özkan Dural
CHP
%29,1
2.753 oy
Diğer
%27
2.577 oy
Giresun - Görele İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %43,6
  • %29,1
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %43,6
  • %29,1
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
  • %26,9
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %33,9
  • %33,5
  • %26,9
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %33,9
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tolga Erener AK Parti
  • Özkan Dural CHP
  • Ertuğrul Melikoğlu MHP
  • Ahmet Kandaz SP
  • Ahmet Akın BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen11.730
  • Kullanılan oy9.835
  • Geçerli oy9.445
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.178
  • 30 Mar 149.599
  • 30 Mar 149.180
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Görele Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %69,9
  • %43,6
  • %26,3
  • %69,9
  • %43,6
  • %26,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,1
  • %29,1
  • %0
  • %29,1
  • %29,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALU BUL DER ESP EYN MER GRL KŞP ŞKH TİR PRZ YĞL ÇAM ÇNK DĞN GÜC
Alucra
yukleniyor
Bulancak
yukleniyor
Çamoluk
yukleniyor
Çanakçı
yukleniyor
Dereli
yukleniyor
Doğankent
yukleniyor
Espiye
yukleniyor
Eynesil
yukleniyor
Görele
yukleniyor
Güce
yukleniyor
Keşap
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Piraziz
yukleniyor
Şebinkarahisar
yukleniyor
Tirebolu
yukleniyor
Yağlıdere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tolga Erener AK Parti
  • Özkan Dural CHP
  • Ertuğrul Melikoğlu MHP
  • Ahmet Kandaz SP
  • Ahmet Akın BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen11.730
  • Kullanılan oy9.835
  • Geçerli oy9.445
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.178
  • 30 Mar 149.599
  • 30 Mar 149.180
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Görele Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Görele Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %43,6
    4.115 oy
  • %29,1
    2.753 oy
  • %26,3
    2.488 oy
  • %0,6
    58 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %43,6
    4.115 oy
  • %29,1
    2.753 oy
  • %26,3
    2.488 oy
  • %0,6
    58 oy
  • %0,2
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
    3.078 oy
  • %26,9
    2.468 oy
  • %5,6
    518 oy
  • %0,9
    80 oy
  • %1,9
    178 oy
  • %33,5
    3.078 oy
  • %26,9
    2.468 oy
  • %5,6
    518 oy
  • %0,9
    80 oy
  • %1,9
    178 oy
  • DSP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
    58 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    2.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    2.800 oy
  • %0

Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 235 / 236
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • TKP
  • BTP
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.231 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • %48,9
    30.291 oy
  • %48,3
    29.956 oy
  • %2
    1.231 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0,2
    147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    94 oy
  • %39,1
    23.668 oy
  • %46,3
    28.031 oy
  • %1,4
    864 oy
  • %0
  • %0,2
    94 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    58 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    348 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %11,9
    7.222 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    348 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    199 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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