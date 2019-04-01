31 Mart 2019 Görele Yerel Seçim Sonuçları
Tolga Erener
AK Parti
%43,6
4.115 oy
Özkan Dural
CHP
%29,1
2.753 oy
Diğer
%27
2.577 oy
Giresun - Görele İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 43 / 43
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tolga Erener AK Parti
- Özkan Dural CHP
- Ertuğrul Melikoğlu MHP
- Ahmet Kandaz SP
- Ahmet Akın BTP
- Katılım oranı % 83,8
- Toplam seçmen11.730
- Kullanılan oy9.835
- Geçerli oy9.445
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.178
- 30 Mar 149.599
- 30 Mar 149.180
- Açılan sandık
- 43 / 43
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tolga Erener AK Parti
- Özkan Dural CHP
- Ertuğrul Melikoğlu MHP
- Ahmet Kandaz SP
- Ahmet Akın BTP
- Katılım oranı % 83,8
- Toplam seçmen11.730
- Kullanılan oy9.835
- Geçerli oy9.445
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1411.178
- 30 Mar 149.599
- 30 Mar 149.180
Görele Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 43 / 43
- %100
Giresun İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Giresun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alucra Suat Aybar % 100 % 39,5 % 53,7 % 3,6 % 0 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alucra Suat Aybar % 100 % 39,49 % 53,68 % 3,63 % 0 % 0 % 1,96 SP
- Alucra (30 Mar 14) % 55,04 % 21,4 % 1,66 % 0 % 0 % 21,63 SP
- Bulancak Recep Yakar % 100 % 47 % 4,8 % 46,5 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bulancak Recep Yakar % 100 % 46,97 % 4,79 % 46,47 % 0 % 0 % 1,54 SP
- Bulancak (30 Mar 14) % 46,85 % 2,98 % 38,4 % 0 % 0 % 10,86 SP
- Çamoluk Fatih Düz % 100 % 30,2 % 65,4 % 0 % 0 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamoluk Fatih Düz % 100 % 30,24 % 65,36 % 0 % 0 % 0 % 4,19 SP
- Çamoluk (30 Mar 14) % 38,69 % 31,91 % 0 % 0 % 0 % 24,3 BBP
- Çanakçı Tuncay Kasım % 100 % 37,7 % 4,1 % 0 % 0 % 0 % 57,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çanakçı Tuncay Kasım % 100 % 37,66 % 4,11 % 0 % 0 % 0 % 57,81 SP
- Çanakçı (30 Mar 14) % 55,48 % 41 % 1,76 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Dereli Kazım Zeki Şenlikoğlu % 100 % 53,4 % 9,9 % 16,1 % 19,1 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dereli Kazım Zeki Şenlikoğlu % 100 % 53,36 % 9,92 % 16,1 % 19,12 % 0 % 1,34 SP
- Dereli (30 Mar 14) % 65,33 % 27,14 % 6,47 % 0 % 0 % 0,92 SP
- Doğankent Rüşan Özden % 100 % 48,1 % 35,3 % 0 % 3,7 % 0 % 11,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğankent Rüşan Özden % 100 % 48,08 % 35,32 % 0 % 3,67 % 0 % 11,93 BBP
- Doğankent (30 Mar 14) % 29,84 % 50,5 % 1,56 % 0 % 0 % 16,68 BBP
- Espiye Mustafa Karadere % 100 % 46,6 % 9,8 % 0 % 42,5 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Espiye Mustafa Karadere % 100 % 46,62 % 9,79 % 0 % 42,52 % 0 % 0,64 SP
- Espiye (30 Mar 14) % 53,2 % 39,92 % 5,33 % 0 % 0 % 1,25 SP
- Eynesil Ahmet Latif Karadeniz % 100 % 36,6 % 5,6 % 56,8 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eynesil Ahmet Latif Karadeniz % 100 % 36,65 % 5,6 % 56,84 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Eynesil (30 Mar 14) % 42,58 % 19,26 % 35,46 % 0 % 0 % 2,42 SP
- Görele Tolga Erener % 100 % 43,6 % 26,3 % 29,1 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Görele Tolga Erener % 100 % 43,57 % 26,34 % 29,15 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Görele (30 Mar 14) % 33,53 % 5,64 % 26,88 % 0 % 0 % 30,5 Bağımsız
- Güce Aytekin Geçgel % 100 % 61,5 % 5,2 % 31,8 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güce Aytekin Geçgel % 100 % 61,51 % 5,24 % 31,78 % 0 % 0 % 1,23 SP
- Güce (30 Mar 14) % 68,61 % 0,97 % 28,84 % 0 % 0 % 1,25 SP
- Keşap Mehmet Emür % 100 % 54,5 % 7 % 37,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keşap Mehmet Emür % 100 % 54,53 % 6,95 % 37,46 % 0 % 0 % 0,94 SP
- Keşap (30 Mar 14) % 43,77 % 32,48 % 22,47 % 0 % 0 % 0,84 SP
- Merkez Aytekin Şenlikoğlu % 99,6 % 48,9 % 0 % 48,3 % 0 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Aytekin Şenlikoğlu % 99,6 % 48,88 % 0 % 48,34 % 0 % 0 % 1,99 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 39,11 % 11,93 % 46,32 % 0 % 0 % 1,43 SP
- Piraziz Hüseyin Görgülüoğlu % 100 % 42,4 % 3 % 53,6 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Piraziz Hüseyin Görgülüoğlu % 100 % 42,44 % 2,97 % 53,6 % 0 % 0 % 0,87 SP
- Piraziz (30 Mar 14) % 34,93 % 21,05 % 43,02 % 0 % 0 % 0,9 SP
- Şebinkarahisar Şahin Yılancı % 100 % 41,3 % 30,4 % 0 % 27,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şebinkarahisar Şahin Yılancı % 100 % 41,29 % 30,42 % 0 % 27,84 % 0 % 0,28 SP
- Şebinkarahisar (30 Mar 14) % 41,06 % 32,27 % 25,21 % 0 % 0 % 1,34 SP
- Tirebolu Burhan Takır % 100 % 39,2 % 12,4 % 47,1 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tirebolu Burhan Takır % 100 % 39,2 % 12,36 % 47,1 % 0 % 0 % 1,13 SP
- Tirebolu (30 Mar 14) % 46,28 % 17,98 % 33,34 % 0 % 0 % 0,86 BBP
- Yağlıdere Yaşar İbaş % 100 % 31,8 % 60,4 % 0 % 7,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yağlıdere Yaşar İbaş % 100 % 31,77 % 60,44 % 0 % 7,21 % 0 % 0,4 SP
- Yağlıdere (30 Mar 14) % 51,44 % 43,35 % 3,51 % 0 % 0 % 1,44 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Giresun Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 235 / 236
- %99,6
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