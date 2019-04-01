Seçim Samsun Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Samsun Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Samsun Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Demir
Mustafa Demir
AK Parti
%47,4
378.769 oy
Hayati Tekin
Hayati Tekin
İYİ Parti
%26,6
212.963 oy
Diğer
%26
207.722 oy
Samsun İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.481 / 3.486
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,4
  • %26,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26
  • %47,4
  • %26,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
  • %0
  • %25,2
  • %15,9
  • %0
  • %4,1
  • %54,8
  • %0
  • %25,2
  • %15,9
  • %0
  • %4,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13
1
2
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Demir AK Parti
  • Hayati Tekin İYİ Parti
  • Erhan Usta Bağımsız
  • Bekir Uslucan BTP
  • Salih Şen SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen971.700
  • Kullanılan oy837.350
  • Geçerli oy799.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14906.931
  • 30 Mar 14809.807
  • 30 Mar 14769.735
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.481 / 3.486
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,6
  • %26,6
  • %0
  • %26,6
  • %26,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Demir AK Parti
  • Hayati Tekin İYİ Parti
  • Erhan Usta Bağımsız
  • Bekir Uslucan BTP
  • Salih Şen SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen971.700
  • Kullanılan oy837.350
  • Geçerli oy799.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14906.931
  • 30 Mar 14809.807
  • 30 Mar 14769.735
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 16 -3
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.481 / 3.486
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,4
    378.769 oy
  • %26,6
    212.963 oy
  • %21,1
    168.418 oy
  • %1,7
    13.429 oy
  • %1,5
    12.320 oy
  • %47,4
    378.769 oy
  • %26,6
    212.963 oy
  • %21,1
    168.418 oy
  • %1,7
    13.429 oy
  • %1,5
    12.320 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,7
    5.414 oy
  • %0,6
    4.778 oy
  • %0,2
    1.728 oy
  • %0,2
    1.635 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    5.414 oy
  • %0,6
    4.778 oy
  • %0,2
    1.728 oy
  • %0,2
    1.635 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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