Seçim Samsun Tekkeköy Seçim Sonuçları – Tekkeköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tekkeköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Togar
Hasan Togar
AK Parti
%50,4
17.221 oy
Mustafa Candal
Mustafa Candal
İYİ Parti
%38,3
13.090 oy
Diğer
%12
3.849 oy
Samsun - Tekkeköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,4
  • %38,3
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %50,4
  • %38,3
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
  • %0
  • %40
  • %5,1
  • %0
  • %1,9
  • %53,1
  • %0
  • %40
  • %5,1
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Togar AK Parti
  • Mustafa Candal İYİ Parti
  • Tansu Çıkış CHP
  • Şükrü Yavuz SP
  • Özcan Büyük Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen39.174
  • Kullanılan oy35.953
  • Geçerli oy34.160
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.363
  • 30 Mar 1434.160
  • 30 Mar 1432.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekkeköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %47
  • %38,3
  • %8,7
  • %47
  • %38,3
  • %8,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Togar AK Parti
  • Mustafa Candal İYİ Parti
  • Tansu Çıkış CHP
  • Şükrü Yavuz SP
  • Özcan Büyük Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen39.174
  • Kullanılan oy35.953
  • Geçerli oy34.160
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.363
  • 30 Mar 1434.160
  • 30 Mar 1432.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekkeköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tekkeköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %50,4
    17.221 oy
  • %38,3
    13.090 oy
  • %8,7
    2.961 oy
  • %1,3
    442 oy
  • %0,6
    220 oy
  • %50,4
    17.221 oy
  • %38,3
    13.090 oy
  • %8,7
    2.961 oy
  • %1,3
    442 oy
  • %0,6
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    17.237 oy
  • %0
    0 oy
  • %40
    12.987 oy
  • %1,1
    366 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    17.237 oy
  • %0
  • %40
    12.987 oy
  • %1,1
    366 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • HDP
  • %0,3
    99 oy
  • %0,2
    80 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    99 oy
  • %0,2
    80 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %0,4
    126 oy
  • %5,1
    1.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    52 oy
  • %0,4
    126 oy
  • %5,1
    1.660 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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