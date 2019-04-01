Seçim Samsun İlkadım Seçim Sonuçları – İlkadım Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İlkadım Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necattin Demirtaş
Necattin Demirtaş
İYİ Parti
%51,1
93.248 oy
Erdoğan Tok
Erdoğan Tok
AK Parti
%45,1
82.414 oy
Diğer
%4
6.922 oy
Samsun - İlkadım İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 712 / 712
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,1
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %51,1
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %40,7
  • %38,9
  • %17,9
  • %0
  • %2,5
  • %0
  • %40,7
  • %38,9
  • %17,9
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
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19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
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Atakum
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Ayvacık
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Bafra
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Canik
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Çarşamba
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Havza
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İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necattin Demirtaş İYİ Parti
  • Erdoğan Tok AK Parti
  • Şaban İşenç Bağımsız
  • Şerif Altundal SP
  • Lisan Yolay BTP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen233.529
  • Kullanılan oy187.971
  • Geçerli oy182.584
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14230.335
  • 30 Mar 14201.000
  • 30 Mar 14192.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İlkadım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 712 / 712
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %51,1
  • %51,1
  • %0
  • %51,1
  • %51,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necattin Demirtaş İYİ Parti
  • Erdoğan Tok AK Parti
  • Şaban İşenç Bağımsız
  • Şerif Altundal SP
  • Lisan Yolay BTP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen233.529
  • Kullanılan oy187.971
  • Geçerli oy182.584
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14230.335
  • 30 Mar 14201.000
  • 30 Mar 14192.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İlkadım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlkadım Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 712 / 712
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %51,1
    93.248 oy
  • %45,1
    82.414 oy
  • %1
    1.814 oy
  • %0,9
    1.574 oy
  • %0,7
    1.220 oy
  • %51,1
    93.248 oy
  • %45,1
    82.414 oy
  • %1
    1.814 oy
  • %0,9
    1.574 oy
  • %0,7
    1.220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %40,7
    78.386 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    2.709 oy
  • %0,2
    300 oy
  • %0
  • %40,7
    78.386 oy
  • %0
  • %1,4
    2.709 oy
  • %0,2
    300 oy
  • DP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,4
    821 oy
  • %0,4
    641 oy
  • %0,3
    628 oy
  • %0,1
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    821 oy
  • %0,4
    641 oy
  • %0,3
    628 oy
  • %0,1
    224 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    583 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    160 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,9
    74.919 oy
  • %0,3
    583 oy
  • %0
  • %0,1
    160 oy
  • %0
  • %38,9
    74.919 oy
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,9
    34.455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    947 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,9
    34.455 oy
  • %0
  • %0,5
    947 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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