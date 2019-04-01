Seçim Samsun Alaçam Seçim Sonuçları – Alaçam Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Alaçam Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İlyas Acar
İlyas Acar
MHP
%48,6
8.898 oy
Atalay Yılmaz
DP
%29
5.303 oy
Diğer
%22
4.090 oy
Samsun - Alaçam İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 92 / 93
  • %98,9
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,6
  • %12,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %38,7
  • %48,6
  • %12,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %38,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
  • %15,9
  • %48,2
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %33,7
  • %15,9
  • %48,2
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
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Atakum
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Ayvacık
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Bafra
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Canik
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Çarşamba
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Havza
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İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlyas Acar MHP
  • Atalay Yılmaz DP
  • Fuat Canbaz CHP
  • Ahmet Mücahid Yıldız SP
  • Aziz Ak DSP
  • Katılım oranı % 94,3
  • Toplam seçmen20.611
  • Kullanılan oy19.164
  • Geçerli oy18.291
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.190
  • 30 Mar 1419.564
  • 30 Mar 1418.427
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaçam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 92 / 93
  • %98,9
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %12,6
  • %12,6
  • %0
  • %12,6
  • %12,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlyas Acar MHP
  • Atalay Yılmaz DP
  • Fuat Canbaz CHP
  • Ahmet Mücahid Yıldız SP
  • Aziz Ak DSP
  • Katılım oranı % 94,3
  • Toplam seçmen20.611
  • Kullanılan oy19.164
  • Geçerli oy18.291
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.190
  • 30 Mar 1419.564
  • 30 Mar 1418.427
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaçam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Alaçam Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 92 / 93
  • %98,9
  • MHP
  • DP
  • CHP
  • Diğer
  • SP
  • %48,6
    8.898 oy
  • %29
    5.303 oy
  • %12,6
    2.313 oy
  • %6,8
    1.246 oy
  • %0,9
    170 oy
  • %48,6
    8.898 oy
  • %29
    5.303 oy
  • %12,6
    2.313 oy
  • %6,8
    1.246 oy
  • %0,9
    170 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    6.206 oy
  • %0,9
    157 oy
  • %15,9
    2.936 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    142 oy
  • %33,7
    6.206 oy
  • %0,9
    157 oy
  • %15,9
    2.936 oy
  • %0
  • %0,8
    142 oy
  • DSP
  • BBP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,9
    161 oy
  • %0,8
    138 oy
  • %0,3
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    161 oy
  • %0,8
    138 oy
  • %0,3
    62 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    47 oy
  • %0,3
    50 oy
  • %48,2
    8.889 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    47 oy
  • %0,3
    50 oy
  • %48,2
    8.889 oy
  • %0
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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