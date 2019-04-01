31 Mart 2019 Alaçam Yerel Seçim Sonuçları
İlyas Acar
MHP
%48,6
8.898 oy
Atalay Yılmaz
DP
%29
5.303 oy
Diğer
%22
4.090 oy
Samsun - Alaçam İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 92 / 93
- %98,9
Belediye Başkan Adayları
- İlyas Acar MHP
- Atalay Yılmaz DP
- Fuat Canbaz CHP
- Ahmet Mücahid Yıldız SP
- Aziz Ak DSP
- Katılım oranı % 94,3
- Toplam seçmen20.611
- Kullanılan oy19.164
- Geçerli oy18.291
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1421.190
- 30 Mar 1419.564
- 30 Mar 1418.427
- Açılan sandık
- 92 / 93
- %98,9
Belediye Başkan Adayları
- İlyas Acar MHP
- Atalay Yılmaz DP
- Fuat Canbaz CHP
- Ahmet Mücahid Yıldız SP
- Aziz Ak DSP
- Katılım oranı % 94,3
- Toplam seçmen20.611
- Kullanılan oy19.164
- Geçerli oy18.291
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1421.190
- 30 Mar 1419.564
- 30 Mar 1418.427
Alaçam Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 92 / 93
- %98,9
Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- 19 Mayıs Osman Topaloğlu % 100 % 63,3 % 0 % 0 % 34 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- 19 Mayıs Osman Topaloğlu % 100 % 63,31 % 0 % 0 % 34,01 % 0 % 1,89 SP
- 19 Mayıs (30 Mar 14) % 57,81 % 34,12 % 5,98 % 0 % 0 % 1,6 SP
- Alaçam İlyas Acar % 98,9 % 0 % 48,6 % 12,6 % 0 % 0 % 29 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaçam İlyas Acar % 98,9 % 0 % 48,65 % 12,65 % 0 % 0 % 28,99 DP
- Alaçam (30 Mar 14) % 48,24 % 33,68 % 15,93 % 0 % 0 % 0,85 DP
- Asarcık Şerif Kılağuz % 100 % 0 % 75,9 % 0 % 19,8 % 0 % 2,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Asarcık Şerif Kılağuz % 100 % 0 % 75,92 % 0 % 19,78 % 0 % 2,17 Bağımsız
- Asarcık (30 Mar 14) % 36,29 % 57,3 % 4,92 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Atakum Cemil Deveci % 100 % 47,4 % 0 % 48,5 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Atakum Cemil Deveci % 100 % 47,42 % 0 % 48,47 % 0 % 0 % 2,13 SP
- Atakum (30 Mar 14) % 38,12 % 25,15 % 34,68 % 0 % 0 % 0,9 SP
- Ayvacık Halil Kalaycı % 100 % 73,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 24,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayvacık Halil Kalaycı % 100 % 73,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 24,29 BBP
- Ayvacık (30 Mar 14) % 63,54 % 33,85 % 1,35 % 0 % 0 % 0,82 SP
- Bafra Hamit Kılıç % 99,5 % 66,2 % 0 % 11,9 % 14,7 % 0 % 4,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bafra Hamit Kılıç % 99,5 % 66,23 % 0 % 11,91 % 14,74 % 0 % 4,15 DSP
- Bafra (30 Mar 14) % 52,03 % 37,95 % 6,73 % 0 % 0 % 1,45 SP
- Canik İbrahim Sandıkçı % 100 % 62,8 % 0 % 0 % 26,4 % 0 % 5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Canik İbrahim Sandıkçı % 100 % 62,79 % 0 % 0 % 26,36 % 0 % 5,02 SP
- Canik (30 Mar 14) % 55,15 % 35,65 % 4,8 % 0 % 0 % 3,03 SP
- Çarşamba Halit Doğan % 99,7 % 74,4 % 0 % 14,9 % 0 % 0 % 5,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çarşamba Halit Doğan % 99,7 % 74,42 % 0 % 14,87 % 0 % 0 % 5,8 BBP
- Çarşamba (30 Mar 14) % 60,87 % 26,85 % 7,75 % 0 % 0 % 3,27 SP
- Havza Sebahattin Özdemir % 91,3 % 55,7 % 0 % 28,9 % 0 % 0 % 11,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Havza Sebahattin Özdemir % 91,3 % 55,66 % 0 % 28,93 % 0 % 0 % 11,8 Bağımsız
- Havza (30 Mar 14) % 57,69 % 17,42 % 19,62 % 0 % 0 % 3,06 BBP
- İlkadım Necattin Demirtaş % 100 % 45,1 % 0 % 0 % 51,1 % 0 % 1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İlkadım Necattin Demirtaş % 100 % 45,14 % 0 % 0 % 51,07 % 0 % 0,99 Bağımsız
- İlkadım (30 Mar 14) % 40,7 % 38,9 % 17,89 % 0 % 0 % 1,41 SP
- Kavak İbrahim Sarıcaoğlu % 100 % 51,5 % 0 % 0 % 43 % 0 % 2,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kavak İbrahim Sarıcaoğlu % 100 % 51,49 % 0 % 0 % 43,02 % 0 % 2,81 Bağımsız
- Kavak (30 Mar 14) % 47,58 % 44,32 % 5,59 % 0 % 0 % 1,19 SP
- Ladik Nurhan Yapıcı Özel % 97,5 % 61 % 0 % 0 % 32,2 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ladik Nurhan Yapıcı Özel % 97,5 % 61 % 0 % 0 % 32,24 % 0 % 3,07 SP
- Ladik (30 Mar 14) % 53,45 % 31,97 % 11,57 % 0 % 0 % 2,3 SP
- Salıpazarı Halil Akgül % 98,7 % 61,1 % 0 % 0 % 32,4 % 0 % 4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Salıpazarı Halil Akgül % 98,7 % 61,13 % 0 % 0 % 32,35 % 0 % 3,97 SP
- Salıpazarı (30 Mar 14) % 53,25 % 16,29 % 11,91 % 0 % 0 % 17,08 DP
- Tekkeköy Hasan Togar % 100 % 50,4 % 0 % 8,7 % 38,3 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tekkeköy Hasan Togar % 100 % 50,41 % 0 % 8,67 % 38,32 % 0 % 1,29 SP
- Tekkeköy (30 Mar 14) % 53,05 % 5,11 % 39,97 % 0 % 0 % 1,13 SP
- Terme Ali Kılıç % 94 % 59,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 38,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Terme Ali Kılıç % 94 % 59,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 38,7 SP
- Terme (30 Mar 14) % 49,81 % 11,81 % 12,88 % 0 % 0 % 23,92 SP
- Vezirköprü İbrahim Sadık Edis % 100 % 77,7 % 0 % 14,9 % 0 % 0 % 2,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Vezirköprü İbrahim Sadık Edis % 100 % 77,73 % 0 % 14,93 % 0 % 0 % 2,67 BBP
- Vezirköprü (30 Mar 14) % 68,12 % 23,32 % 4,66 % 0 % 0 % 1,6 SP
- Yakakent Hüseyin Kıyma % 100 % 57,6 % 0 % 37,3 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yakakent Hüseyin Kıyma % 100 % 57,59 % 0 % 37,26 % 0 % 0 % 3,46 SP
- Yakakent (30 Mar 14) % 56,76 % 7,96 % 33,29 % 0 % 0 % 1,21 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.456 / 3.486
- %99,1
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