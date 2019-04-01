Seçim Samsun Bafra Seçim Sonuçları – Bafra Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bafra Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hamit Kılıç
Hamit Kılıç
AK Parti
%66,2
59.368 oy
Rızvan Aksoy
Rızvan Aksoy
İYİ Parti
%14,7
13.215 oy
Diğer
%19
17.053 oy
Samsun - Bafra İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 387 / 389
  • %99,5
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %66,2
  • %14,7
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • %66,2
  • %14,7
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
  • %0
  • %6,7
  • %38
  • %0
  • %3,3
  • %52
  • %0
  • %6,7
  • %38
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
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Atakum
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Ayvacık
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Bafra
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Canik
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Çarşamba
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Havza
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İlkadım
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Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamit Kılıç AK Parti
  • Rızvan Aksoy İYİ Parti
  • Kemal Bütüner CHP
  • Zeynep Çiçek DSP
  • Mustafa Harman SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen109.951
  • Kullanılan oy94.078
  • Geçerli oy89.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14105.848
  • 30 Mar 1494.153
  • 30 Mar 1488.916
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bafra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 387 / 389
  • %99,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,2
  • %66,2
  • %0
  • %66,2
  • %66,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,7
  • %14,7
  • %11,9
  • %26,7
  • %14,7
  • %11,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamit Kılıç AK Parti
  • Rızvan Aksoy İYİ Parti
  • Kemal Bütüner CHP
  • Zeynep Çiçek DSP
  • Mustafa Harman SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen109.951
  • Kullanılan oy94.078
  • Geçerli oy89.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14105.848
  • 30 Mar 1494.153
  • 30 Mar 1488.916
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bafra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bafra Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 387 / 389
  • %99,5
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP
  • SP
  • %66,2
    59.368 oy
  • %14,7
    13.215 oy
  • %11,9
    10.676 oy
  • %4,1
    3.717 oy
  • %1,5
    1.386 oy
  • %66,2
    59.368 oy
  • %14,7
    13.215 oy
  • %11,9
    10.676 oy
  • %4,1
    3.717 oy
  • %1,5
    1.386 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    46.265 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,7
    5.982 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %1,4
    1.288 oy
  • %52
    46.265 oy
  • %0
  • %6,7
    5.982 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %1,4
    1.288 oy
  • BTP
  • DP
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,8
    679 oy
  • %0,7
    595 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    679 oy
  • %0,7
    595 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    182 oy
  • %0
    0 oy
  • %38
    33.746 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    726 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0
  • %38
    33.746 oy
  • %0
  • %0,8
    726 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    220 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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