Seçim Samsun Asarcık Seçim Sonuçları – Asarcık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Asarcık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şerif Kılağuz
Şerif Kılağuz
MHP
%75,9
7.934 oy
Bahri Köşüş
İYİ Parti
%19,8
2.067 oy
Diğer
%4
449 oy
Samsun - Asarcık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %75,9
  • %19,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • %75,9
  • %19,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,3
  • %0
  • %36,3
  • %4,9
  • %0
  • %1,5
  • %57,3
  • %0
  • %36,3
  • %4,9
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şerif Kılağuz MHP
  • Bahri Köşüş İYİ Parti
  • Necip Endes Bağımsız
  • Seyitahmet Akkuş SP
  • Mustafa Kurt BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen12.452
  • Kullanılan oy11.059
  • Geçerli oy10.450
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.738
  • 30 Mar 1410.634
  • 30 Mar 1410.110
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Asarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %75,9
  • %75,9
  • %0
  • %75,9
  • %75,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %19,8
  • %19,8
  • %0
  • %19,8
  • %19,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şerif Kılağuz MHP
  • Bahri Köşüş İYİ Parti
  • Necip Endes Bağımsız
  • Seyitahmet Akkuş SP
  • Mustafa Kurt BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen12.452
  • Kullanılan oy11.059
  • Geçerli oy10.450
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.738
  • 30 Mar 1410.634
  • 30 Mar 1410.110
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Asarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Asarcık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %75,9
    7.934 oy
  • %19,8
    2.067 oy
  • %2,2
    227 oy
  • %1,1
    118 oy
  • %0,6
    67 oy
  • %75,9
    7.934 oy
  • %19,8
    2.067 oy
  • %2,2
    227 oy
  • %1,1
    118 oy
  • %0,6
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,3
    5.793 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    86 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %57,3
    5.793 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    86 oy
  • %0,1
    9 oy
  • DSP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,4
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    37 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,3
    3.669 oy
  • %4,9
    497 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %0
  • %36,3
    3.669 oy
  • %4,9
    497 oy
  • %0
  • %0,3
    26 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    30 oy
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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