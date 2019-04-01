Seçim Samsun Atakum Seçim Sonuçları – Atakum Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Atakum Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cemil Deveci
Cemil Deveci
CHP
%48,5
54.076 oy
Zihni Şahin
Zihni Şahin
AK Parti
%47,4
52.910 oy
Diğer
%5
4.588 oy
Samsun - Atakum İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 426 / 426
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,5
  • %47,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %48,5
  • %47,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,7
  • %38,1
  • %25,2
  • %0
  • %0
  • %2
  • %34,7
  • %38,1
  • %25,2
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemil Deveci CHP
  • Zihni Şahin AK Parti
  • Serdar Şen SP
  • Hüsnüye Kömürlü BTP
  • Meral Şenocak DP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen138.261
  • Kullanılan oy115.569
  • Geçerli oy111.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.387
  • 30 Mar 1491.749
  • 30 Mar 1488.287
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atakum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 426 / 426
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemil Deveci CHP
  • Zihni Şahin AK Parti
  • Serdar Şen SP
  • Hüsnüye Kömürlü BTP
  • Meral Şenocak DP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen138.261
  • Kullanılan oy115.569
  • Geçerli oy111.574
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.387
  • 30 Mar 1491.749
  • 30 Mar 1488.287
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atakum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Atakum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 426 / 426
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %48,5
    54.076 oy
  • %47,4
    52.910 oy
  • %2,1
    2.371 oy
  • %1
    1.114 oy
  • %0,5
    559 oy
  • %48,5
    54.076 oy
  • %47,4
    52.910 oy
  • %2,1
    2.371 oy
  • %1
    1.114 oy
  • %0,5
    559 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,7
    30.619 oy
  • %38,1
    33.659 oy
  • %0,9
    798 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0,3
    245 oy
  • %34,7
    30.619 oy
  • %38,1
    33.659 oy
  • %0,9
    798 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0,3
    245 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,5
    544 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    544 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    52 oy
  • %25,2
    22.205 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    421 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %25,2
    22.205 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    421 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    87 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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