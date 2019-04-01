Seçim Samsun Ladik Seçim Sonuçları – Ladik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ladik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nurhan Yapıcı Özel
Nurhan Yapıcı Özel
AK Parti
%61
6.779 oy
İbrahim Ünsal
İYİ Parti
%32,2
3.583 oy
Diğer
%7
751 oy
Samsun - Ladik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 79 / 81
  • %97,5
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61
  • %32,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,8
  • %61
  • %32,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,5
  • %0
  • %32
  • %11,6
  • %0
  • %3
  • %53,5
  • %0
  • %32
  • %11,6
  • %0
  • %3
Tüm Partiler
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19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
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Atakum
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Ayvacık
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Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
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Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurhan Yapıcı Özel AK Parti
  • İbrahim Ünsal İYİ Parti
  • Yalçın Kaya Oğuz SP
  • Ahmet Devlethan Bağımsız
  • Nermin Yolay BTP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen13.867
  • Kullanılan oy11.844
  • Geçerli oy11.113
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.482
  • 30 Mar 1412.271
  • 30 Mar 1411.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ladik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 79 / 81
  • %97,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61
  • %61
  • %0
  • %61
  • %61
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %32,2
  • %32,2
  • %0
  • %32,2
  • %32,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurhan Yapıcı Özel AK Parti
  • İbrahim Ünsal İYİ Parti
  • Yalçın Kaya Oğuz SP
  • Ahmet Devlethan Bağımsız
  • Nermin Yolay BTP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen13.867
  • Kullanılan oy11.844
  • Geçerli oy11.113
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.482
  • 30 Mar 1412.271
  • 30 Mar 1411.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ladik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ladik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 79 / 81
  • %97,5
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %61
    6.779 oy
  • %32,2
    3.583 oy
  • %3,1
    341 oy
  • %2,5
    273 oy
  • %0,6
    69 oy
  • %61
    6.779 oy
  • %32,2
    3.583 oy
  • %3,1
    341 oy
  • %2,5
    273 oy
  • %0,6
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,5
    6.209 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    267 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %53,5
    6.209 oy
  • %0
  • %2,3
    267 oy
  • %0
  • %0,2
    27 oy
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,6
    68 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    68 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %32
    3.714 oy
  • %11,6
    1.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %0
  • %32
    3.714 oy
  • %11,6
    1.344 oy
  • %0
  • %0,2
    27 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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