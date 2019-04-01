Seçim Samsun Salıpazarı Seçim Sonuçları – Salıpazarı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Salıpazarı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Akgül
Halil Akgül
AK Parti
%61,4
9.630 oy
Refaettin Karaca
İYİ Parti
%32,2
5.057 oy
Diğer
%7
1.008 oy
Samsun - Salıpazarı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61,4
  • %32,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,4
  • %61,4
  • %32,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,3
  • %0
  • %16,3
  • %11,9
  • %0
  • %18,5
  • %53,3
  • %0
  • %16,3
  • %11,9
  • %0
  • %18,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Akgül AK Parti
  • Refaettin Karaca İYİ Parti
  • Ali Turhan SP
  • Mehmet Zengin BBP
  • Sadık Altay BTP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen17.935
  • Kullanılan oy16.734
  • Geçerli oy15.695
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.042
  • 30 Mar 1414.082
  • 30 Mar 1413.269
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Salıpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,4
  • %61,4
  • %0
  • %61,4
  • %61,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %32,2
  • %32,2
  • %0
  • %32,2
  • %32,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Akgül AK Parti
  • Refaettin Karaca İYİ Parti
  • Ali Turhan SP
  • Mehmet Zengin BBP
  • Sadık Altay BTP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen17.935
  • Kullanılan oy16.734
  • Geçerli oy15.695
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.042
  • 30 Mar 1414.082
  • 30 Mar 1413.269
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Salıpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Salıpazarı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %61,4
    9.630 oy
  • %32,2
    5.057 oy
  • %3,9
    612 oy
  • %1
    155 oy
  • %0,6
    101 oy
  • %61,4
    9.630 oy
  • %32,2
    5.057 oy
  • %3,9
    612 oy
  • %1
    155 oy
  • %0,6
    101 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,3
    7.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    108 oy
  • %0,3
    40 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %53,3
    7.066 oy
  • %0
  • %0,8
    108 oy
  • %0,3
    40 oy
  • %0,1
    19 oy
  • DP
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,5
    72 oy
  • %0,4
    68 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    72 oy
  • %0,4
    68 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,1
    2.267 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %16,3
    2.161 oy
  • %11,9
    1.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,1
    2.267 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %16,3
    2.161 oy
  • %11,9
    1.581 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.481 / 3.486
  • %99,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,4
    378.769 oy
  • %26,6
    212.963 oy
  • %21,1
    168.418 oy
  • %1,7
    13.429 oy
  • %1,5
    12.320 oy
  • %47,4
    378.769 oy
  • %26,6
    212.963 oy
  • %21,1
    168.418 oy
  • %1,7
    13.429 oy
  • %1,5
    12.320 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,7
    5.414 oy
  • %0,6
    4.778 oy
  • %0,2
    1.728 oy
  • %0,2
    1.635 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    5.414 oy
  • %0,6
    4.778 oy
  • %0,2
    1.728 oy
  • %0,2
    1.635 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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