Seçim Samsun Vezirköprü Seçim Sonuçları – Vezirköprü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Vezirköprü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Sadık Edis
İbrahim Sadık Edis
AK Parti
%77,7
42.837 oy
Onur Bayburtlu
Onur Bayburtlu
CHP
%14,9
8.230 oy
Diğer
%7
4.042 oy
Samsun - Vezirköprü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %77,7
  • %14,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • %77,7
  • %14,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
  • %4,7
  • %23,3
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • %68,1
  • %4,7
  • %23,3
  • %0
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sadık Edis AK Parti
  • Onur Bayburtlu CHP
  • Fatih Ay BBP
  • Fahreddin Kılıç SP
  • Satılmış Gülhan BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen66.954
  • Kullanılan oy60.778
  • Geçerli oy55.109
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1465.668
  • 30 Mar 1459.746
  • 30 Mar 1455.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vezirköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %77,7
  • %77,7
  • %0
  • %77,7
  • %77,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %14,9
  • %14,9
  • %0
  • %14,9
  • %14,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sadık Edis AK Parti
  • Onur Bayburtlu CHP
  • Fatih Ay BBP
  • Fahreddin Kılıç SP
  • Satılmış Gülhan BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen66.954
  • Kullanılan oy60.778
  • Geçerli oy55.109
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1465.668
  • 30 Mar 1459.746
  • 30 Mar 1455.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vezirköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Vezirköprü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %77,7
    42.837 oy
  • %14,9
    8.230 oy
  • %2,7
    1.470 oy
  • %2,3
    1.263 oy
  • %1,5
    845 oy
  • %77,7
    42.837 oy
  • %14,9
    8.230 oy
  • %2,7
    1.470 oy
  • %2,3
    1.263 oy
  • %1,5
    845 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
    38.110 oy
  • %4,7
    2.607 oy
  • %0,5
    293 oy
  • %1,6
    897 oy
  • %0,2
    127 oy
  • %68,1
    38.110 oy
  • %4,7
    2.607 oy
  • %0,5
    293 oy
  • %1,6
    897 oy
  • %0,2
    127 oy
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,8
    416 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    416 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    51 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,3
    13.045 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0
  • %23,3
    13.045 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    625 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0
  • %1,1
    625 oy
  • %0
  • %0,3
    194 oy

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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