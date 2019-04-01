Seçim Samsun Canik Seçim Sonuçları – Canik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Canik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Sandıkçı
İbrahim Sandıkçı
AK Parti
%62,8
34.655 oy
Atıf Yiğit
Atıf Yiğit
İYİ Parti
%26,4
14.550 oy
Diğer
%11
5.985 oy
Samsun - Canik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %62,8
  • %26,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,8
  • %62,8
  • %26,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
  • %0
  • %35,6
  • %4,8
  • %0
  • %4,4
  • %55,2
  • %0
  • %35,6
  • %4,8
  • %0
  • %4,4
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
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Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sandıkçı AK Parti
  • Atıf Yiğit İYİ Parti
  • Ali Şener SP
  • Kemal Saral BBP
  • Erkan Gökçen DSP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen68.370
  • Kullanılan oy58.012
  • Geçerli oy55.190
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.797
  • 30 Mar 1456.925
  • 30 Mar 1453.843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Canik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,8
  • %62,8
  • %0
  • %62,8
  • %62,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,4
  • %26,4
  • %0
  • %26,4
  • %26,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sandıkçı AK Parti
  • Atıf Yiğit İYİ Parti
  • Ali Şener SP
  • Kemal Saral BBP
  • Erkan Gökçen DSP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen68.370
  • Kullanılan oy58.012
  • Geçerli oy55.190
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1463.797
  • 30 Mar 1456.925
  • 30 Mar 1453.843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Canik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Canik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %62,8
    34.655 oy
  • %26,4
    14.550 oy
  • %5
    2.768 oy
  • %2,4
    1.329 oy
  • %2,1
    1.134 oy
  • %62,8
    34.655 oy
  • %26,4
    14.550 oy
  • %5
    2.768 oy
  • %2,4
    1.329 oy
  • %2,1
    1.134 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
    29.695 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    1.629 oy
  • %0,4
    206 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %55,2
    29.695 oy
  • %0
  • %3
    1.629 oy
  • %0,4
    206 oy
  • %0,1
    61 oy
  • BTP
  • DP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %1
    526 oy
  • %0,4
    228 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    526 oy
  • %0,4
    228 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    80 oy
  • %0,4
    200 oy
  • %35,6
    19.195 oy
  • %4,8
    2.587 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,4
    200 oy
  • %35,6
    19.195 oy
  • %4,8
    2.587 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    72 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    72 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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