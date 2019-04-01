Seçim Samsun Terme Seçim Sonuçları – Terme Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Terme Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Kılıç
Ali Kılıç
AK Parti
%59,2
26.931 oy
Ali Yüksel
Ali Yüksel
SP
%38,7
17.590 oy
Diğer
%2
934 oy
Samsun - Terme İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 202 / 215
  • %94
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %59,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %40,8
  • %59,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %40,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %11,8
  • %12,9
  • %0
  • %0
  • %25,5
  • %49,8
  • %11,8
  • %12,9
  • %0
  • %0
  • %25,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
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Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Kılıç AK Parti
  • Ali Yüksel SP
  • Hüseyin Ar BBP
  • Suat Küçükdursun BTP
  • Yunus Soylu DSP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen57.187
  • Kullanılan oy47.513
  • Geçerli oy45.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.860
  • 30 Mar 1448.893
  • 30 Mar 1446.162
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Terme Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 202 / 215
  • %94
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,2
  • %59,2
  • %0
  • %59,2
  • %59,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Kılıç AK Parti
  • Ali Yüksel SP
  • Hüseyin Ar BBP
  • Suat Küçükdursun BTP
  • Yunus Soylu DSP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen57.187
  • Kullanılan oy47.513
  • Geçerli oy45.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.860
  • 30 Mar 1448.893
  • 30 Mar 1446.162
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Terme Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Terme Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 202 / 215
  • %94
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • %59,2
    26.931 oy
  • %38,7
    17.590 oy
  • %0,6
    291 oy
  • %0,5
    230 oy
  • %0,5
    213 oy
  • %59,2
    26.931 oy
  • %38,7
    17.590 oy
  • %0,6
    291 oy
  • %0,5
    230 oy
  • %0,5
    213 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    22.995 oy
  • %23,9
    11.044 oy
  • %0,6
    254 oy
  • %0,3
    148 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,8
    22.995 oy
  • %23,9
    11.044 oy
  • %0,6
    254 oy
  • %0,3
    148 oy
  • %0
  • DP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    177 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    177 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    321 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,8
    5.454 oy
  • %12,9
    5.946 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    321 oy
  • %0
  • %11,8
    5.454 oy
  • %12,9
    5.946 oy
  • %0
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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