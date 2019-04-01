Seçim Samsun Yakakent Seçim Sonuçları – Yakakent Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yakakent Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Kıyma
Hüseyin Kıyma
AK Parti
%57,6
3.275 oy
Ramazan Şensoy
Ramazan Şensoy
CHP
%37,3
2.119 oy
Diğer
%5
293 oy
Samsun - Yakakent İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,6
  • %37,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • %57,6
  • %37,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
  • %33,3
  • %8
  • %0
  • %0
  • %2
  • %56,8
  • %33,3
  • %8
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Kıyma AK Parti
  • Ramazan Şensoy CHP
  • Sinan Yılmaz SP
  • Salih Seven BBP
  • Emin Şensoy DP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen6.765
  • Kullanılan oy6.120
  • Geçerli oy5.687
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.645
  • 30 Mar 146.080
  • 30 Mar 145.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakakent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,6
  • %57,6
  • %0
  • %57,6
  • %57,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,3
  • %37,3
  • %0
  • %37,3
  • %37,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Kıyma AK Parti
  • Ramazan Şensoy CHP
  • Sinan Yılmaz SP
  • Salih Seven BBP
  • Emin Şensoy DP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen6.765
  • Kullanılan oy6.120
  • Geçerli oy5.687
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.645
  • 30 Mar 146.080
  • 30 Mar 145.689
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakakent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yakakent Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %57,6
    3.275 oy
  • %37,3
    2.119 oy
  • %3,5
    197 oy
  • %0,6
    34 oy
  • %0,5
    28 oy
  • %57,6
    3.275 oy
  • %37,3
    2.119 oy
  • %3,5
    197 oy
  • %0,6
    34 oy
  • %0,5
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
    3.229 oy
  • %33,3
    1.894 oy
  • %1,2
    69 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,8
    3.229 oy
  • %33,3
    1.894 oy
  • %1,2
    69 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    19 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    19 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    15 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %8
    453 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %8
    453 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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