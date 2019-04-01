Seçim Samsun Ayvacık Seçim Sonuçları – Ayvacık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ayvacık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Kalaycı
Halil Kalaycı
AK Parti
%73,3
10.695 oy
Erdal Avcı
BBP
%24,3
3.542 oy
Diğer
%3
347 oy
Samsun - Ayvacık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %73,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26,7
  • %73,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,5
  • %33,9
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %63,5
  • %33,9
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
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19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
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Atakum
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Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Kalaycı AK Parti
  • Erdal Avcı BBP
  • Cemal Pala BTP
  • Cengiz Keskin SP
  • Yaşar Çakıroğlu DP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen16.469
  • Kullanılan oy15.316
  • Geçerli oy14.584
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.369
  • 30 Mar 1414.168
  • 30 Mar 1413.361
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayvacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %73,3
  • %73,3
  • %0
  • %73,3
  • %73,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Kalaycı AK Parti
  • Erdal Avcı BBP
  • Cemal Pala BTP
  • Cengiz Keskin SP
  • Yaşar Çakıroğlu DP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen16.469
  • Kullanılan oy15.316
  • Geçerli oy14.584
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.369
  • 30 Mar 1414.168
  • 30 Mar 1413.361
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayvacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ayvacık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • DP
  • %73,3
    10.695 oy
  • %24,3
    3.542 oy
  • %1,2
    180 oy
  • %0,8
    119 oy
  • %0,3
    48 oy
  • %73,3
    10.695 oy
  • %24,3
    3.542 oy
  • %1,2
    180 oy
  • %0,8
    119 oy
  • %0,3
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,5
    8.489 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0,8
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %63,5
    8.489 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0,8
    109 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,9
    4.523 oy
  • %1,4
    181 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %33,9
    4.523 oy
  • %1,4
    181 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    9 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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