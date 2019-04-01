Seçim Samsun Kavak Seçim Sonuçları – Kavak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kavak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Sarıcaoğlu
İbrahim Sarıcaoğlu
AK Parti
%51,5
7.547 oy
Şerif Ün
Şerif Ün
İYİ Parti
%43
6.305 oy
Diğer
%6
804 oy
Samsun - Kavak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,5
  • %43
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,5
  • %51,5
  • %43
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
  • %0
  • %44,3
  • %5,6
  • %0
  • %2,5
  • %47,6
  • %0
  • %44,3
  • %5,6
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
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Atakum
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Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sarıcaoğlu AK Parti
  • Şerif Ün İYİ Parti
  • Muzaffer Candemir Bağımsız
  • Remzi Sarak SP
  • Seydi Ahmet Erat BTP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen17.106
  • Kullanılan oy15.727
  • Geçerli oy14.656
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.546
  • 30 Mar 1414.421
  • 30 Mar 1413.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kavak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43
  • %43
  • %0
  • %43
  • %43
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sarıcaoğlu AK Parti
  • Şerif Ün İYİ Parti
  • Muzaffer Candemir Bağımsız
  • Remzi Sarak SP
  • Seydi Ahmet Erat BTP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen17.106
  • Kullanılan oy15.727
  • Geçerli oy14.656
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.546
  • 30 Mar 1414.421
  • 30 Mar 1413.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kavak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kavak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %51,5
    7.547 oy
  • %43
    6.305 oy
  • %2,8
    412 oy
  • %0,8
    115 oy
  • %0,8
    113 oy
  • %51,5
    7.547 oy
  • %43
    6.305 oy
  • %2,8
    412 oy
  • %0,8
    115 oy
  • %0,8
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
    6.382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    159 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %47,6
    6.382 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    159 oy
  • %0,2
    30 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • %0,8
    111 oy
  • %0,3
    49 oy
  • %0
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    111 oy
  • %0,3
    49 oy
  • %0
    4 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    93 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,3
    5.944 oy
  • %5,6
    750 oy
  • %0,7
    93 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
  • %44,3
    5.944 oy
  • %5,6
    750 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    42 oy
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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