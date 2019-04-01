Seçim Samsun Çarşamba Seçim Sonuçları – Çarşamba Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çarşamba Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halit Doğan
Halit Doğan
AK Parti
%74,4
61.792 oy
Altan Karabulut
Altan Karabulut
CHP
%14,9
12.350 oy
Diğer
%11
8.893 oy
Samsun - Çarşamba İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 366 / 367
  • %99,7
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %74,4
  • %14,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,7
  • %74,4
  • %14,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,9
  • %7,8
  • %26,8
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %60,9
  • %7,8
  • %26,8
  • %0
  • %0
  • %4,5
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
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Alaçam
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Asarcık
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Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Doğan AK Parti
  • Altan Karabulut CHP
  • Ertan Sağlam BBP
  • Sebahattin Sancar SP
  • Hayri Ayan BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen101.777
  • Kullanılan oy88.318
  • Geçerli oy83.035
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.938
  • 30 Mar 1485.621
  • 30 Mar 1480.918
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çarşamba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 366 / 367
  • %99,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %74,4
  • %74,4
  • %0
  • %74,4
  • %74,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %14,9
  • %14,9
  • %0
  • %14,9
  • %14,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Doğan AK Parti
  • Altan Karabulut CHP
  • Ertan Sağlam BBP
  • Sebahattin Sancar SP
  • Hayri Ayan BTP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen101.777
  • Kullanılan oy88.318
  • Geçerli oy83.035
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.938
  • 30 Mar 1485.621
  • 30 Mar 1480.918
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çarşamba Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çarşamba Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 366 / 367
  • %99,7
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %74,4
    61.792 oy
  • %14,9
    12.350 oy
  • %5,8
    4.814 oy
  • %2,4
    1.999 oy
  • %1,3
    1.107 oy
  • %74,4
    61.792 oy
  • %14,9
    12.350 oy
  • %5,8
    4.814 oy
  • %2,4
    1.999 oy
  • %1,3
    1.107 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,9
    49.256 oy
  • %7,8
    6.272 oy
  • %0,5
    390 oy
  • %3,3
    2.643 oy
  • %0,2
    148 oy
  • %60,9
    49.256 oy
  • %7,8
    6.272 oy
  • %0,5
    390 oy
  • %3,3
    2.643 oy
  • %0,2
    148 oy
  • DSP
  • DP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,6
    507 oy
  • %0,6
    466 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    507 oy
  • %0,6
    466 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    79 oy
  • %0,5
    405 oy
  • %26,8
    21.725 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    79 oy
  • %0,5
    405 oy
  • %26,8
    21.725 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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